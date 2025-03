Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi indagata per favoreggiamento: cos'ha detto nell'interrogatorio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovi sviluppi sul caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. Manuela Bianchi, nuora della signora, è stata indagata per favoreggiamento. La sua posizione è cambiata dopo l’interrogatorio della giornata di martedì 4 marzo nel quale avrebbe fatto rivelazioni sulla giornata del 3 ottobre del 2023 quando fu ritrovato, proprio da lei, il cadavere della donna.

Omicidio Paganelli, cos’ha detto Manuela Bianchi

La mattina del ritrovamento del corpo, Manuela Bianchi avrebbe rivelato di aver incontrato Louis Dassilva. L’uomo le avrebbe spiegato che, dietro alla porta che la donna avrebbe aperto di lì a pochi secondi, avrebbe trovato il corpo di Paganelli.

A riportare la notizia è stato, in esclusiva, il giornalista Emanuele Canta.

Fonte foto: ANSA Primo piano di Pierina Paganelli

Perché la nuora è indagata per favoreggiamento

Durante la trasmissione “Mattino Cinque News”, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, e nella puntata di mercoledì 5 marzo, è stato dunque riportato il contenuto delle parole che avrebbe pronunciato Manuela Bianchi durante il lungo interrogatorio, durato fino a tarda sera, svoltosi alla presenza dell’avvocata difensore Nunzia Barzan e del consulente criminalista Davide Barzan. ​

Dopo aver parcheggiato l’auto nel garage, Bianchi avrebbe incontrato Dassilva. Questo incontro sarebbe avvenuto proprio in quei cinque minuti “di silenzio” registrati da una telecamera interna e che precedono le grida e il pianto della donna quando scopre il corpo di Pierina. “Manuela ha dato la sua versione e la sua verità, finalmente ha collaborato con gli organi inquirenti. Ora è molto provata, ma ha detto la verità”, queste le parole in merito riportate da RiminiToday del consulente Barzan.

Per questo motivo la nuora di Pierina Paganelli – che aveva allora una relazione extraconiugale con l’uomo – è stata indagata per favoreggiamento.

La relazione con Louis Dassilva

In pratica Bianchi avrebbe coperto l’amante Louis Dassilva, indagato per omicidio volontario e attualmente in carcere per l’omicidio di Paganelli – anche se nuovi rilievi stanno mettendo in dubbio questa ipotesi. Proprio la relazione tra i due potrebbe essere stata il movente del delitto dato che Pierina Paganelli l’avrebbe osteggiata.

Pierina, allora 79enne, fu uccisa con 29 coltellate nel sottoscala del condominio in cui viveva, in via del Ciclamino, a Rimini. Era la sera del 3 ottobre del 2023. Il suo cadavere venne scoperto la mattina dopo proprio dalla nuora che fu la prima a chiamare le forze dell’ordine e i soccorsi.

Manuela Bianchi aveva sempre raccontato di aver scoperto il cadavere la mattina del 4 ottobre alle 8.06 dopo aver accompagnato la figlia minorenne a scuola. Era quindi ritornata a casa in auto alle 8.11 prima di rintracciare il cadavere 4 minuti dopo. Questo lasso di tempo è stato sempre coperto da un velo di mistero. Il pm Daniele Paci l’avrebbe però ricostruito grazie ad una traccia audio, estrapolata da una telecamera installata in un box auto vicino a quello di Pierina Paganella, che aveva registrato i momenti della sua uccisione e quelli del rinvenimento del cadavere. In questo concitato frangente, Manuela Bianchi avrebbe incontrato Louis Dassilva e, solo dopo, avrebbe avvisato le forze dell’ordine.