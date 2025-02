Li Gotti e Lo Voi denunciati dall'avvocato Luigi Mele sul caso Almasri, le accuse e l'esposto del legale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso Almasri si complica ulteriormente. Ci sono guai in vista per l’avvocato Luigi Li Gotti, che ha denunciato la premier Meloni e mezzo governo, e per il pm Francesco Lo Voi che ha avviato l’indagine: l’avvocato Luigi Mele ha presentato un esposto contro entrambi nel quale ipotizza una serie di reati.

Esposto di Luigi Mele contro Li Gotti e Lo Voi

La notizia è stata anticipata dal Messaggero. Secondo Luigi Mele, il collega Luigi Li Gotti si sarebbe macchiato dei reati di calunnia aggravata, attentato contro organi costituzionali e vilipendio delle istituzioni.

Secondo Mele, la denuncia del collega Li Gotti non starebbe in piedi perché come “pezze d’appoggio” sarebbero stati presentati solo ritagli di giornale senza un solido sostegno probatorio.

La premier Giorgia Meloni è indagata nel caso Almasri insieme ad altri esponenti del governo

Contro il pm capitolino Francesco Lo Voi l’ipotesi è di omissione di atti d’ufficio aggravata e oltraggio a un corpo politico.

Mele ha chiesto la trasmissione della sua denuncia alla Procura di Perugia, sede competente per le accuse che riguardano i magistrati del distretto romano.

Il perché dell’esposto

L’avvocato Mele è originario della provincia di Bari e risiede a Roma. Il suo esposto è stato presentato presso la stazione dei carabinieri di Ponte Milvio. “È stata la mia coscienza giuridica a ribellarsi”, ha spiegato il 77enne al quotidiano.

“La mia denuncia parte da una asettica constatazione dei fatti: ho spiegato in modo tecnico-giuridico la loro cruda essenza. Non ho mai avuto legami con partiti politici”, ha precisato il legale che venti anni fa denunciò Giulio Andreotti per la morte di Aldo Moro “per un caso di coscienza”.

“Bisogna ritornare nell’alveo corretto della disciplina delle regole sociali e delle istituzioni. Altrimenti diventa una pagliacciata”, ha tuonato Luigi Mele.

Caso Almasri, cosa è successo

Il caso Almasri riguarda il rimpatrio con aereo di Stato di un pezzo grosso del regime libico, sul quale pende un mandato d’arresto emesso dalla Corte penale internazionale per una serie di ipotesi di reato (omicidio, tortura, violenza sessuale, eccetera).

Almasri è stato arrestato in Italia dopo avere fatto il turista in Europa per quasi due settimane. I suoi spostamenti sono stati documentati. Dopo l’arresto a Torino l’Italia, anziché consegnarlo alle autorità europee, l’ha espulso.

Un privato cittadino, l’avvocato Luigi Li Gotti, ha così denunciato la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. A indagare è il procuratore della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi.