Donatella Rettore e il commento razzista a Ora o mai più, gelo in studio e critiche: "Voce da ne*ra"

Donatella Rettore si è resa protagonista di una dichiarazione razzista durante il programma su Rai Uno “Ora o mai più”. Commentando l’esibizione di Loredana Errore, la cantante ha elogiato il vibrato della concorrente, sottolineando come sembrasse appartenere a una voce di una cantante nera. Lo ha fatto però con un epiteto razzista. Le sue parole hanno generato molte critiche sui social.

Donatella Rettore, il commento razzista a Ora o mai più

Donatella Rettore ha commentato in modo razzista la performance di Loredana Errore a “Ora o mai più”. La gaffe della cantante ha fatto calare il gelo nello studio durante la trasmissione condotta da Marco Lioni in prima serata su Rai Uno.

“Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una ne*ra”, queste le parole incriminate e che hanno spinto lo stesso conduttore a intervenire. Rettore in un primo momento non si è accorta del suo scivolone mentre in un secondo – qualche minuto dopo – ha poi chiesto scusa.

Fonte foto: IPA Donatella Rettore con il conduttore del programma, Marco Liorni

Le parole e le scuse

I fatti risalgono alla serata di sabato 1° febbraio e alla quinta puntata di “Ora o mai più”, show di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Dopo l’esibizione, Loredana Errore che, insieme al suo coach Marco Masini, ha interpretato “La notte” di Arisa si è sottoposta al parere dei giudici del programma. Tra questi però c’è stato anche quello pepato e razzista di Donatella Rettore.

L’interprete di “Kobra” ha molto apprezzato quanto fatto da Errore ma ha scelto parole controverse per dimostrarlo.

“Non credo nei piagnistei, odio i piagnistei, nella vita si piange troppo. Siamo qui per fare festa e per dire che hai cantato bene. Hai tirato fuori un vibrato eccezionale mi sembravi quasi una ne*ra”, questo il suo giudizio.

L’intervento di Liorni

Comprendendo le parole poco corrette della cantante, il conduttore Marco Liorni ha subito provato a stemperare il parere e a metterci una toppa: “Una voce black”, ha aggiunto a mo’ di correzione.

Dopo l’intervento del presentatore, Rettore ha aggiunto: “Sì, una voce nera, scura, bella” ma già in studio, dove era calato il gelo, il pubblico ha iniziato a rumoreggiare. Dopo che anche la concorrente, Loredana Errore, le ha fatto notare come “ne*ra” non fosse una bella parola da usare, Donatella Rettore ha compreso il suo errore e fatto retromarcia.

“Ho detto nera”, ha provato a giustificarsi. Poi, qualche minuto dopo, ha chiarito e si è scusata. “Ho messo erroneamente una G in più, mi dispiace, non volevo. Adoro le persone di tutti i colori, anzi più diversi sono e più me piaze”.