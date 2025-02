Fabrizio Corona e l'accusa a La Russa sul caso Santanchè: "Avvocati smentiscono, ci farò una puntata"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Fabrizio Corona e le sue rivelazioni continuano a tenere banco. Dopo aver trattato della vicenda Fedez–Chiara Ferragni, ora l’ex paparazzo attacca Ignazio La Russa. Corona accusa il presidente del Senato di aver provato a impedire che parlasse del tradimento del rapper e tira in ballo anche il caso di Daniela Santanché.

Fabrizio Corona attacca ancora

Fabrizio Corona non arretra, anzi tira dritto. Dopo aver parlato della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez – e aver rivelato come Ignazio La Russa avesse provato a impedire che lo facesse – l’ex paparazzo è tornato sulla questione dell’impedimento del presidente del Senato.

“Pubblicherò la sua diffida come quella di Chiara Ferragni”, ha detto, preannunciando anche che racconterà del rapporto tra il politico e Daniela Santanché, ministro del Turismo finito al centro di diverse polemiche nelle ultime settimane ma che non l’hanno comunque spinta a dimettersi dal suo ruolo.

La diatriba

Alla presentazione del suo libro, “La grande menzogna”, Corona ha spoilerato quelli che potrebbero dunque essere i protagonisti della prossima puntata di “Falsissimo”, il nuovo format condiviso sul suo canale Youtube.

“La Russa e Santanchè? Quel chiamarsi sempre amico e amica non mi torna. I loro figli fanno parte dello stesso circolino e per questo La Russa mi ha chiamato per chiedermi di non pubblicare la puntata su Fedez”, ha detto.

Secondo quanto raccontato da Fabrizio Corona insomma il presidente del Senato si sarebbe mosso in prima persona per impedire la pubblicazione dell’episodio. “C’è stata la telefonata, qui, purtroppo, se ti arriva una lettera dalla presidenza del Consiglio, prima di pubblicarla, devi stare attento perché devi capire come metterla giù. Gli avvocati di Russa hanno smentito cose nelle ultime due puntate di Report sul caso Santanchè che non sono smentibili. Farò una puntata”, ha fatto sapere l’ex paparazzo.

La difesa di Ignazio La Russa sul caso Ferragnez e Santanché

Nella giornata del 31 gennaio, dopo la pubblicazione dell’episodio sui Ferragnez, nel quale era citato anche La Russa, i suoi avvocati erano intervenuti pubblicamente smentendo tutto e chiedendo una rettifica prima di adoperarsi per una diffida o una denuncia per diffamazione.

“La Russa non è coinvolto direttamente e soprattutto non avrebbe chiesto nulla a Corona. Non esiste alcuna telefonata diretta o indiretta. Se quest’ultimo ha la registrazione della telefonata, la pubblichi immediatamente, altrimenti la smetta di utilizzare il nome di La Russa per farsi pubblicità”, hanno fatto sapere i legali ad Ansa.

Fonti vicine al senatore di Fratelli d’Italia aggiungono che La Russa “scherzando, si è detto pronto a versare al fotografo 100mila euro qualora questo pubblicasse la registrazione della sua telefonata”.