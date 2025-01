Concorso docenti scuola d'infanzia e primaria, prove scritte dal 19 al 21 febbraio: i posti per ogni regione

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le informazioni relative al concorso per docenti della scuola d’infanzia e primaria. Le prove scritte si terranno in doppi turni da mercoledì 19 a venerdì 21 febbraio. I candidati sono 36.772, quanti sono i posti per ogni regione.

Il calendario della prova scritta per scuola d’infanzia e primaria

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso una nota, ha comunicato le date della prova scritta (qui il bando)

I partecipanti saranno divisi in tre giornate, ognuna delle quali avrà due turni.

mercoledì 19 febbraio 2025

giovedì 20 febbraio 2025

venerdì 21 febbraio 2025

Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8 per il turno mattutino e dalle ore 13:30 per il turno pomeridiano.

Date ed elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, sono comunicati agli interessati dagli UU.SS.RR presso i quali si svolgono le prove, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse.

La comunicazione arriva tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici Scolastici Regionali: il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all’area Graduatorie della Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.

Le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Quanto dura la prova scritta

La prova scritta ha una durata di 100 minuti.

Quali documenti servono per la prova scritta

I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi con:

documento di riconoscimento in corso di validità

di riconoscimento in corso di validità codice fiscale

I posti in palio regione per regione (scuola d’infanzia e primaria)

Regione Tipo

posto Denom. Posti

disp. Riserva

30% Abruzzo AAAA Comune Infanzia 49 14 EEEE Comune Primaria 15 4 ADAA Sostegno Infanzia 1 0 ADEE Sostegno Primaria 5 1 Basilicata AAAA Comune Infanzia 8 2 EEEE Comune Primaria 57 17 ADAA Sostegno Infanzia 1 0 ADEE Sostegno Primaria 3 0 Calabria AAAA Comune Infanzia 24 7 EEEE Comune Primaria 39 11 ADAA Sostegno Infanzia 4 1 ADEE Sostegno Primaria 7 2 Campania AAAA Comune Infanzia 0 0 EEEE Comune Primaria 0 0 ADAA Sostegno Infanzia 0 0 ADEE Sostegno Primaria 5 1 Emilia-Romagna AAAA Comune Infanzia 51 15 EEEE Comune Primaria 204 61 ADAA Sostegno Infanzia 6 1 ADEE Sostegno Primaria 289 86 Friuli-Venezia Giulia AAAA Comune Infanzia 17 5 EEEE Comune Primaria 176 52 ADAA Sostegno Infanzia 1 0 ADEE Sostegno Primaria 77 23 Lazio AAAA Comune Infanzia 26 7 EEEE Comune Primaria 282 84 ADAA Sostegno Infanzia 15 4 ADEE Sostegno Primaria 44 13 Liguria AAAA Comune Infanzia 32 9 EEEE Comune Primaria 170 51 ADAA Sostegno Infanzia 15 4 ADEE Sostegno Primaria 44 13 Lombardia AAAA Comune Infanzia 274 82 EEEE Comune Primaria 945 283 ADAA Sostegno Infanzia 142 42 ADEE Sostegno Primaria 2036 610 Marche AAAA Comune Infanzia 14 4 EEEE Comune Primaria 59 17 ADAA Sostegno Infanzia 2 0 ADEE Sostegno Primaria 3 0 Molise AAAA Comune Infanzia 6 1 EEEE Comune Primaria 2 0 ADAA Sostegno Infanzia 0 0 ADEE Sostegno Primaria 0 0 Piemonte AAAA Comune Infanzia 41 12 EEEE Comune Primaria 109 32 ADAA Sostegno Infanzia 108 32 ADEE Sostegno Primaria 689 206 Puglia AAAA Comune Infanzia 100 30 EEEE Comune Primaria 163 48 ADAA Sostegno Infanzia 3 0 ADEE Sostegno Primaria 24 7 Sardegna AAAA Comune Infanzia 2 0 EEEE Comune Primaria 30 9 ADAA Sostegno Infanzia 0 0 ADEE Sostegno Primaria 0 0 Sicilia AAAA Comune Infanzia 0 0 EEEE Comune Primaria 0 0 ADAA Sostegno Infanzia 4 1 ADEE Sostegno Primaria 7 2 Toscana AAAA Comune Infanzia 139 41 EEEE Comune Primaria 265 79 ADAA Sostegno Infanzia 3 0 ADEE Sostegno Primaria 31 9 Umbria AAAA Comune Infanzia 19 5 EEEE Comune Primaria 31 9 ADAA Sostegno Infanzia 1 0 ADEE Sostegno Primaria 1 0 Veneto AAAA Comune Infanzia 0 0 EEEE Comune Primaria 593 177 ADAA Sostegno Infanzia 1 0 ADEE Sostegno Primaria 675 202

Documenti utili per il concorso della scuola d’infanzia e primaria