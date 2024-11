Giorgia Meloni e il video con la gaffe sulla disoccupazione femminile prima delle elezioni in Emilia-Romagna

Giorgia Meloni si scalda e si lascia scappare una gaffe. La premier, dopo il comizio saltato per ragioni di sicurezza in seguito agli scontri di piazza e a quelli a mezzo stampa con il sindaco Matteo Lepore, non si è presentata a Bologna per sostenere la candidatura di Elena Ugolini alla presidenza dell’Emilia-Romagna, alla vigilia delle elezioni Regionali. La presidente del Consiglio è apparsa in collegamento video, e in un momento di concitazione ha rivendicato il “tasso di disoccupazione femminile più alto di sempre“.

L’attacco alle femministe in collegamento video con Bologna

Nel suo intervento, Giorgia Meloni ha attaccato le femministe “che pensano che la parità si faccia definendosi la presidente o l’assessora”, sottolineando che “io voglio dire che mi faccio volutamente e tranquillamente chiamare il presidente“.

Poi ha aggiunto che “la sinistra si riempie la bocca con le quote rosa. Però in Italia, come in Emilia-Romagna, le donne possono arrivare in cima grazie al centrodestra“.

Fonte foto: ANSA L’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del comizio del centrodestra a Bologna a sostegno della candidata presidente dell’Emilia Romagna Elena Ugolini, 11 novembre 2024

La premier ha sottolineato che “c’è una vicepresidente donna (riferendosi a Irene Priolo, che ha sostituito Stefano Bonaccini dopo le elezioni Europee, ndr), ma non è lei che hanno candidato a presidente. Hanno candidato un uomo (riferendiso a Michele De Pascale, sfidante di Elena Ugolini, ndr), come sempre in questi 54 anni di governo. In mezzo secolo di Governo dell’Emilia Romagna, la sinistra non è riuscita a trovare una sola donna da candidare a presidente della regione. Però almeno non ci fate la morale sul ruolo delle donne…”.

La gaffe di Giorgia Meloni sulla disoccupazione femminile

Proprio sul tema del femminismo è arrivata la gaffe di Giorgia Meloni, che parlando della sua azione a capo del Governo, ha rivendicato la “disoccupazione femminile più alta di sempre”. Ecco le sue parole.

“A dispetto delle femministe, sono fiera che sotto il mio Governo il tasso di disoccupazione femminile è il più alto di sempre“.

Ovviamente, Meloni si riferiva al tasso di disoccupazione più basso di sempre.

Cosa dicono i dati dell’Istat sulla disoccupazione femminile

I dati Istat dal 2004 al 2023 confermano quanto dice Giorgia Meloni.

Ecco, di seguito, la media annuale della disoccupazione femminile:

2004: 10,5

2005: 10

2006: 8,9

2007: 8

2008: 8,5

2009: 9,3

2010: 9,7

2011: 9,7

2012: 12

2013: 13,2

2014: 13,8

2015: 12,8

2016: 12,8

2017: 12,4

2018: 11,7

2019: 11

2020: 10,3

2021: 10,6

2022: 9,4

2023: 8,8

2024: 8,2 (disponibile il solo dato del mese di gennaio)

Giorgia Meloni ha giurato come premier il 22 ottobre 2022, quindi il dato annuale da tenere in considerazione è quello del 2023: rispetto al 2022, il tasso relativo alla disoccupazione femminile si è ridotto dello 0,6%.

Per quel che concerne lo stesso periodo di confronto, quindi anno 2023 su anno 2022, la disoccupazione maschile si è invece ridotta dello 0,4% (6,8 contro 7,2).