Com'è la scheda per le elezioni Regionali 2024 in Piemonte: le liste dei candidati, da Cirio a Pentenero

Alberto Costanzo, Francesca Frediani, Sarah Disabato, Alberto Cirio e Giovanna Pentenero. Questo l’ordine ufficiale dei 5 candidati alle elezioni Regionali 2024 in Piemonte, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, contestualmente alle Europee. Come si vota, quali documenti servono e tutte le info per arrivare al seggio preparati.

Quando si vota in Piemonte

Si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi (quanto guadagna uno scrutatore).

Fonte foto: Regione Piemonte Fac simile della scheda elettorale per le elezioni Regionali 2024 in Piemonte

Quali documenti servono per le Regionali in Piemonte

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Chi non ha la tessera, o l’ha smarrita, può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza.

Come si vota alle elezioni Regionali 2024 in Piemonte

Le opzioni di voto

Secondo la legge elettorale in vigore, si potrà:

votare per un candidato presidente e per la sua lista regionale;

votare per un candidato presidente e per la sua lista regionale e per una lista circoscrizionale a lui collegata;

votare per una lista circoscrizionale;

votare per un candidato presidente e per la sua lista regionale e per una lista circoscrizionale non collegata.

L’elettore può esprimere fino a 2 preferenze scrivendo nome e cognome: se esprime due preferenze, però, devono essere di genere diverso (nel caso in cui fossero dello stesso genere, la seconda sarebbe annullata).

Chi diventa presidente

Diventa presidente della Regione Piemonte il candidato che ottiene il maggior numero di voti: non è previsto il ballottaggio.