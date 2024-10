Elezioni Regionali in Liguria 2024 27 e 28 ottobre: come si vota e quali documenti servono, la guida completa

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre spazio alle elezioni Regionali 2024 in Liguria. Dopo le dimissioni di Giovanni Toti, si sfidano 9 candidati: la battaglia per la presidenza dovrebbe comunque riguardare il sindaco di Genova, Marco Bucci (centrodestra), e l’ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando (centrosinistra). Ecco come si vota e quali documenti servono.

Chi può votare alle elezioni Regionali 2024 in Liguria

Alle elezioni Regionali possono votare gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il primo giorno delle elezioni.

Per gli elettori è necessario presentarsi al seggio elettorale muniti di documento di riconoscimento valido e di tessera elettorale, su cui è indicato l’indirizzo e il numero del proprio seggio.

Fonte foto: Regione Liguria Il fac simile della scheda per le elezioni Regionali in Liguria 2024

Cosa fare in caso di smarrimento della tessera elettorale

In caso di esaurimento degli spazi, furto o smarrimento della tessera o mancata ricezione della stessa è possibile chiederne il duplicato, dopo aver compilato un modulo di richiesta.

Tutti gli uffici comunali, in occasione delle elezioni, effettueranno aperture straordinarie mentre, presso i seggi, non è prevista la presenza di addetti comunali autorizzati al rilascio di tessere elettorali o di altri documenti personali.

Quando si vota? Gli orari dei seggi

Saranno chiamati alle urne circa 480 mila residenti in Liguria.

Seggi aperti:

domenica 27 ottobre : dalle ore 7 alle ore 23;

: dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 28 ottobre: dalle ore 7 alle ore 15.

Come si vota alle elezioni Regionali 2024 in Liguria

In Liguria l’elettore può:

esprimere il voto per una lista provinciale, questo si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla stessa lista;

votare esprimendo il voto di preferenza a fianco del contrassegno di una lista provinciale scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia del candidato tracciando un segno sul contrassegno. Si possono esprimere una o due preferenze . Se si esprimono due preferenze occorre indicare candidati di genere diverso altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Anche in questo caso, il voto si intende espresso per la lista provinciale, ma soltanto se il candidato risulta presente in tale lista. E anche in questo caso il voto si intende espresso a favore del candidato Presidente collegato alla stessa lista provinciale;

. Se si esprimono due preferenze occorre indicare candidati di altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Anche in questo caso, il voto si intende espresso per la lista provinciale, ma soltanto se il candidato risulta presente in tale lista. E anche in questo caso il voto si intende espresso a favore del candidato Presidente collegato alla stessa lista provinciale; votare sia per il candidato Presidente tracciando un segno sul suo nome, sia per una lista provinciale a lui collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno oppure scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia del candidato prescelto accanto al contrassegno della lista provinciale di cui il candidato fa parte;

votare per il solo candidato Presidente, senza esprimere alcun voto di lista provinciale, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente prescelto.

Cos’è il voto disgiunto?

Ammesso poi il cosiddetto voto disgiunto.

Di fatto, l’elettore potrà votare per un candidato Presidente, tracciando un segno sul suo nome e scegliere di votare anche per una lista provinciale NON COLLEGATA al Presidente prescelto, tracciando un segno sul relativo contrassegno e scrivendo il cognome o il nome e cognome in caso di omonimia di un candidato della lista provinciale NON COLLEGATA al Presidente prescelto, oppure tracciando un segno per un candidato

È previsto il ballottaggio?

È eletto presidente di Regione il candidato governatore che ottiene anche solo la maggioranza relative, ossia più voti.

Non è quindi previsto il ballottaggio (come invece per i sindaci, che per essere eletti al primo turno devono ottenere il 50% dei voti).

Il candidato presidente secondo classificato viene eletto immediatamente in Consiglio regionale.

Chi sono i 9 candidati, da Bucci a Orlando

Ecco l’elenco dei 9 candidati alle elezioni Regionali:

Alessandro Rosson (Indipendenza)

(Indipendenza) Davide Felice (Forza del Popolo)

(Forza del Popolo) Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare)

(Democrazia sovrana popolare) Marco Giuseppe Ferrando (Partito comunista dei lavoratori)

(Partito comunista dei lavoratori) Nicola Rollando (Per l’alternativa)

(Per l’alternativa) Maria Antonietta Cella (Partito popolare del Nord)

(Partito popolare del Nord) Nicola Morra (Uniti per la Costituzione)

(Uniti per la Costituzione) Marco Bucci (centrodestra e liste civiche)

(centrodestra e liste civiche) Andrea Orlando (centrosinistra e liste civiche)