Elezioni Regionali Liguria 2024: come vengono eletti presidente e Consiglio regionale, chi nomina la giunta

Le elezioni Regionali in Liguria servono a scegliere – oltre al presidente – sia i membri della giunta sia quelli del Consiglio, che hanno il compito di discutere/approvare leggi e normative ad hoc per il territorio. In sostanza, è come se gli assessori della giunta siano i ministri di un Governo (potere esecutivo) e quelli del Consiglio regionale siano tutti gli altri parlamentari, opposizione compresa (potere legislativo). Ma chi viene eletto presidente di Regione? E come viene nominata la giunta regionale? Ecco cosa succede dopo il voto.

Differenza tra giunta e Consiglio regionale

La giunta, formata dagli assessori, governa l’intero territorio della Regione, come stabilito dall’articolo 121 della Costituzione.

Il Consiglio, invece, ha il compito di discutere e approvare le leggi regionali a partire dalle sue competenze.

Chi elegge i consiglieri regionali in Piemonte

I membri del Consiglio sono eletti dai cittadini senza vincolo di mandato, esattamente come i parlamentari.

Non c’è un numero predefinito, dipende da Regione a Regione.

In Liguria sono in tutto 30.

Di questi, 24 sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali:

Genova: 13

13 La Spezia : 4

: 4 Savona : 4

: 4 Imperia: 3

I restanti 6 seggi, come stabilito dalla legge elettorale 18/202o ancora in vigore, sono assegnati con un sistema maggioritario dopo le elezioni Regionali ai gruppi di liste a supporto del presidente eletto, o alle liste non associate in caso di raggiungimento della maggioranza assoluta.

Oltre alla funzione più propriamente legislativa, il Consiglio ha il compito di indirizzare e controllare l’attività esecutiva della Giunta.

Chi nomina gli assessori della giunta

I componenti della giunta, invece, vengono nominati dal presidente della Regione, che li può scegliere sia tra i consiglieri sia tra i non eletti (proprio come il presidente del Consiglio può fare quando deve scegliere i ministri).

La giunta non ha bisogno di ottenere la fiducia del Consiglio dato che è nominata dal presidente: resta in carica esattamente quanto quest’ultimo, quindi per un massimo di 5 anni (la durata della legislatura).

Quali sono i compiti di una Regione

Ogni Regione ha il potere di emanare leggi nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

Se la materia affrontata spetta al Parlamento, la competenza legislativa della Regione esiste solo nella misura in cui ci siano espresse autorizzazioni decise da una legge nazionale.

La potestà legislativa si applica:

alla pianificazione del territorio regionale e alla mobilità;

alla dotazione di infrastrutture;

alla programmazione e organizzazioni dei servizi sanitari e sociali;

alla promozione dello sviluppo economico locale.

Le Regioni non hanno invece competenza su alcune materie che l’articolo 117 della Costituzione riconosce soltanto al potere centrale, tra cui politica estera, difesa, moneta, immigrazione, sicurezza.