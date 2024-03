Per il caro voli sconti ai siciliani fino al 31 dicembre su biglietti aerei verso tutti gli aeroporti italiani

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è una buona notizia per i siciliani per quanto riguarda i prezzi dei biglietti aerei: in risposta al fenomeno del caro voli sono stati decisi sconti fino al 31 dicembre.

Promozione sui biglietti aerei per i siciliani: l’annuncio di Schifani

Ad annunciare la promozione sui biglietti aerei riservata ai siciliani è stato il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in occasione di un incontro con i giornalisti a Palazzo d’Orleans.

Le parole di Renato Schifani riportate dall’agenzia ‘Adnkronos’: “Da metà marzo al 31 dicembre tutti i siciliani che si muoveranno dagli aeroporti siciliani, non solo per Roma e Milano, otterranno sui voli una scontistica dal 25% e fino al 50%, secondo le regole che conosciamo”.

Secondo il presidente della Regione Siciliana, “è un passo in avanti, uno sforzo del governo per esser vicini ai siciliani“. Renato Schifani ha poi aggiunto: “Lo facciamo a poche settimane da Pasqua per potere permettere ai siciliani di potere raggiungere i propri cari”.

Le parole dell’assessore Aricò sugli sconti sui biglietti aerei per i siciliani

L’assessore ai Trasporti della Sicilia Alessandro Aricò, sempre in occasione dell’incontro con i giornalisti organizzato a Palazzo d’Orleans, ha spiegato che le risorse iniziali per potere effettuare gli sconti per i cittadini siciliani contro il caro voli “ammontano a 33 milioni di euro“.

Poi ha aggiunto: “La priorità era quella di avviare una scontistica anche per ulteriori destinazioni. Stiamo destinando quella somma, salvo nel corso dell’anno, individuare alcune risorse che potremmo usare per la variazione di bilancio per incrementare il capitolo”.

In corrispondenza con le festività pasquali 2024, in Italia si è ripresentato il fenomeno del caro voli.

Il problema caro voli in Italia

In vista della Pasqua 2024, il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) ha condotto, assieme ad Assoutenti, un’analisi sull’andamento delle tariffe nel periodo delle festività pasquali, dalla quale è emerso che in Italia si è ripresentato il fenomeno del caro voli.

L’analisi sulle tratte nazionali ha preso in esame un volo di andata e ritorno dalle principali città d’Italia con partenza venerdì 29 marzo e ritorno martedì 2 aprile.

Per quanto riguarda la Sicilia, un biglietto andata/ritorno per l’aeroporto di Catania costa almeno 365 euro partendo da Torino, 319 euro da Verona, 317 euro da Venezia. Più economico è volare da Roma, dove il biglietto per Catania parte da 144 euro.

Se, invece, si vuole raggiungere Palermo, per le stesse date si spendono 305 euro partendo da Forlì, 295 euro da Bologna, 288 euro da Torino e 259 euro da Milano.