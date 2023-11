Fiorello e il caro voli a Natale e Capodanno mai così costosi negli ultimi 10 anni: la battuta su Briatore

Durante una puntata di “Viva Rai2!”, il conduttore Fiorello ha detto la sua sul problema del caro voli, tornato attuale come ogni anno con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Scherzando sul tema, Fiorello ha fatto una battuta con la quale ha tirato in ballo anche Flavio Briatore, dopo aver “accusato” il sistema degli algoritmi di prenotazione.

Fiorello contro il caro voli

In diretta dal Foro Italico, per il quarto (e consueto) appuntamento del mattino con “Viva Rai2!”, il conduttore Fiorello ha parlato di uno dei temi caldi del periodo, che come ogni anno si ripresenta con l’avvicinarsi delle festività natalizie: il caro voli.

Dopo aver passato in rassegna le notizie del giorno, Fiorello si è soffermato su quelle inerenti l’aumento spropositato dei prezzi dei biglietti aerei, che nel periodo delle vacanze di Natale subiscono sensibili variazioni, in particolar modo per le isole, con prezzi che possono raggiungere anche i 500 euro a tratta.

Un video postato sui propri canali social da Fiorello, in compagnia del co-conduttore di “Viva Rai2!”, Fabrizio Biggio

“Mi hanno detto che più c’è richiesta, più l’algoritmo alza il prezzo” ha detto Fiorello, parlando della possibilità che l’aumento di flussi di utenti che cercano determinati voli possano impennare i prezzi degli stessi. Il conduttore ha poi aggiunto: “Algoritmo, sei una testa di min**ia!”.

La battuta su Briatore

Il simpatico sfogo del conduttore siciliano non è però finito qui. Proseguendo con la sua ironica invettiva contro il caro voli, Fiorello ha tirato in ballo anche il noto imprenditore piemontese Flavio Briatore.

“Noi, poveri siciliani, adesso siamo costretti a prendere gli aerei privati. Alla fine, se un biglietto costa 500 euro e 8 siciliani si mettono insieme e prendono un volo privato da 8, per 4mila euro, conviene!”, ha detto Fiorello.

“C’è la Briatore Airlines, lui lo affitta e tra l’altro lo guida il figlio – ha continuato Fiorello – E poi c’è lui, Briatore, che passa con il carrellino e dice ‘caviale’ o ‘aragosta’? Otto siciliani per 500 euro a testa, ce la si fa!”. L’imprenditore, nel 2015, aveva tra l’altro davvero annunciato il suo ingresso nel settore del trasporto aereo con “Billion Air”, una compagnia aerea per soli vip che avrebbe dovuto far viaggiare in classe extra lusso facoltosi turisti fino in Sardegna.

Fiorello sul Papa

Una volta esaurito il tema del caro voli, Fiorello è passato a un altro argomento di grande attualità: l’apertura del Papa al battesimo per i figli delle coppie gay.

“”Si dice ‘siamo tutti figli del Signore’ – ha commentato Fiorello – Fortuna che la Chiesa ora è open, open to Meraviglia! Una volta le persone divorziate non potevano nemmeno entrare in una Chiesa. Persino Pippo Baudo mi raccontò di essere stato cacciato via, dopo essersi separato”.

“Tra l’altro, adesso anche i padrini possono essere omosessuali e anche trans” ha poi concluso Fiorello, ricordando ironico che “ la notizia del battesimo non è stata riportata sull’Osservatorio Romano. Ve ne siete forse dimenticati?”.