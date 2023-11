A Viva Rai 2 di Fiorello spunta bodyguard con croce celtica: la risposta del comico, cosa significa il simbolo

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Dietro Fiorello, a margine della prima puntata di “Viva Rai 2”, è comparso un uomo con una croce celtica. Si tratta del bodyguard del conduttore, inquadrato a lungo dagli schermi di smartphone e videocamere. Le immagini hanno fatto subito il giro del web e hanno alimentato critiche. Rai è intervenuta ammonendo la società che gestisce l’appalto della sicurezza (Amt Dual Service) affinché episodi simili non accadano più. Fiorello, da parte sua, ha subito cercato di sdrammatizzare con una battuta: “Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l’obelisco di Mussolini dietro…”.

L’episodio nel post puntata

In seguito alla prima puntata della nuova stagione di “Viva Rai 2”, Fiorello è uscito per una sessione di autografi e selfie con i fan. Online la notizia ha iniziato a circolare e così anche i video delle interviste fatte a margine.

In queste si vede chiaramente l’addetto alla sicurezza di Fiorello e il simbolo che indossa: una croce celtica. Immediata la risposta del social, che hanno fatto notare l’ornamento. Anche l’azienda Rai lo ha notato e si è subito espressa contro, rivolgendosi al team della sicurezza affinché simili episodi non accadano più in futuro.

Fonte foto: ANSA Fiorello risponde alle polemiche sulla croce celtica (7 novembre 2023)

Cosa ha detto Fiorello?

Anche Fiorello ha risposto al fatto in seguito alle polemiche e alla posizione della Rai. Durante il suo morningshow si è espresso senza mezzi termini, ironizzando sull’accaduto. Una prima frecciatina è stata rivolta al presunto posizionamento del governo Meloni, con riferimento a Mussolini: “Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l’obelisco di Mussolini dietro…”. Sulla croce celtica ha scherzato dicendo che è stato lui stesso a regalarla al bodyguard, perché “Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati… Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball…”.

Il riferimento sembra essere all’ultimo importante addio di Corrado Augias alla Rai, sul quale ha aggiunto: “Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare” e ancora “Ormai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu”.

Cosa significa la croce celtica?

La croce celtica non è da subito un simbolo usato dai movimenti di destra. Il primo significato è quello solare e di collegamento tra mondo terreno e mondo celeste. Il centro della croce indica il Polo, un punto fisso universale che permette il movimento, ovvero la rivoluzione ciclica.

Una versione semplificata della croce celtica è però stata utilizzata anche come simbolo per i movimento neofascisti e suprematisti bianchi. Dagli anni Trenta e Quaranta è stato usato come simbolo filo-nazista in Norvegia e persino dal Ku Klux Klan. In Europa la croce celtica è un richiamo all’estrema destra e rientra nel concetto di appropriazione culturale di stampo cattolico.