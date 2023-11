Corrado Augias lascia la Rai dopo 63 anni e va a La7: cosa c'è dietro l'addio, poi la battuta di Fiorello

Corrado Augias, giornalista, scrittore, saggista, autore e conduttore, ha deciso di lasciare la Rai dopo 63 anni per approdare a La7, dove il 4 dicembre debutterà con un programma settimanale in prima serata intitolato ‘La torre di Babele‘. La notizia è stata commentata anche da Fiorello nel corso di ‘Viva Rai2!’.

Corrado Augias dalla Rai a La7: l’annuncio

Ad annunciare il passaggio di Corrado Augias dalla Rai a La7 è stato lo stesso Augias nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’: “Passo a La7. Da lunedì 4 dicembre. Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Cairo e poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida”. Sul suo nuovo programma, ha poi spiegato che durerà un’ora e che “ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello, a cominciare da Alessandro Barbero, e alla fine un personaggio a sorpresa, per tirare le somme”.

Corrado Augias ha motivato così il suo addio alla Rai, dove era entrato nel 1963: “Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono. E questa Rai non mi piace. Non amo l’improvvisazione e in Rai oggi vedo troppa improvvisazione, oltre a troppi favoritismi. La tv è un medium delicatissimo. Deve suscitare simpatia, nel senso alto dell’espressione”.

Corrado Augias, giornalista, scrittore, saggista, autore e conduttore televisivo.

La nota di La7

Anche La7 ha ufficializzato l’approdo di Corrado Augias sull’emittente di proprietà di Urbano Cairo. In una nota si legge: “Corrado Augias entra a far parte della squadra di La7 nell’ambito di un accordo biennale con la Tv del Gruppo Cairo Communication”.

Nel comunicato si legge ancora: “Da lunedì 4 dicembre in prima serata, nel nuovo programma dal titolo ‘La Torre di Babele’, Augias affronterà un tema storico in relazione all’attualità e al mondo contemporaneo. Corrado Augias giornalista, scrittore, saggista, autore e conduttore, nel corso della sua lunga e prolifica carriera ha firmato alcune delle più prestigiose pagine della televisione pubblica e privata del nostro Paese”.

La battuta di Fiorello su Corrado Augias a La7

Nel corso della prima puntata della nuova stagione di ‘Viva Rai2’, Fiorello ha commentato così la notizia del passaggio di Corrado Augias dalla Rai a La7: “Su La7 ormai c’è solo cultura. Se n’è andato anche Augias, stanno tutti lì. Augias, Gramellini, Barbero, Cazzullo. Appena metti su La7 ti arriva una laurea a casa. Tutta l’ignoranza sta rimanendo in Rai. Siamo l’ignoranza artificiale”.