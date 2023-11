Sì del Vaticano a battesimi per persone trans e anche i gay potranno essere padrini e testimoni di nozze

Apertura del Vaticano verso la comunità Lgbt: una persona transessuale può ricevere il battesimo “alle condizioni degli altri fedeli”, e può fare da padrino o testimone ad un matrimonio.

Anche le persone omosessuali che coabitano con un’altra persona possono essere padrini e testimoni alle nozze.

Lo afferma il Dicastero per la Dottrina della Fede in risposta a dei quesiti. Papa Francesco ha controfirmato la dichiarazione del prefetto del dicastero per la Dottrina della fede. Inoltre il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez ha chiarito altresì che può essere battezzato il figlio, adottato o concepito tramite la gestazione per altri, di una coppia omosessuale.

Fonte foto: ANSA

La Chiesa, tra aperture e chiusure

Il chiarimento è un passo di apertura della Chiesa. Soltanto lo scorso agosto Papa Francesco, nella conferenza stampa di ritorno dal Portogallo, sottolineava come la Chiesa fosse appunto aperta. Dall’altro lato rimarcava che la “ministerialità è un’altra cosa”.

“La Chiesa è aperta per tutti – aveva assicurato il Pontefice -, poi ci sono legislazioni che regolano la vita dentro la Chiesa […] è una semplificazione dire ‘Non può fare dei sacramenti‘. Questo non vuol dire che la Chiesa sia chiusa”.

Le parole del Santo Padre giunsero in risposta a chi gli domandava se ci fosse una incoerenza con la situazione di gay e donne che non possono accedere ai sacramenti.

Il Papa: “Ognuno incontra Dio, Chiesa madre e guida”

“Ognuno – aveva aggiunto – incontra Dio per la propria via dentro la Chiesa e la Chiesa è madre e guida ognuno per la sua strada”.

E ancora: “C’è come uno sguardo che non capisce questa inserzione della Chiesa come madre e la pensa come una specie di ‘ditta’. Ma un’altra cosa “è la ministerialità nella Chiesa, che è il modo di portare avanti il gregge”.

“A me non piace la riduzione, questo non è ecclesiale, questo è gnostico. È come un’eresia gnostica che oggi è un po’ alla moda. Un certo gnosticismo che riduce la realtà ecclesiale a idee e questo non aiuta”, concludeva Papa Bergoglio.

“Tutti sono chiamati a vivere la Chiesa”

Sempre lo scorso agosto, il Pontefice ha parlato del tema relativo all’omosessualità e all’accoglienza nella Chiesa rilasciando un’intervista a La Civiltà Cattolica. “Per accompagnare spiritualmente e pastoralmente le persone ci vuole molta sensibilità e creatività. Ma tutti, tutti, tutti, sono chiamati a vivere nella Chiesa: non dimenticatelo mai”, aveva dichiarato in riferimento al mondo Lgbt.