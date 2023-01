Paura a Taranto, incendio in un palazzo: ultimo piano divorato dalle fiamme, morta un'anziana

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Paura a Taranto. Un incendio è divampato all’interno di un palazzo situato in pieno centro, in piazza Giovanni XXIII, divorando l’ultimo piano e mettendo in pericolo sia gli appartamenti sottostanti che quelli degli stabili adiacenti. Il bilancio è di una vittima: un’anziana non è riuscita a mettersi in salvo e ha perso la vita. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.

L’incendio in un palazzo del centro di Taranto

Le fiamme si sono propagate rapidamente. Secondo quanto si apprende dal ‘Correre della Sera’ sulla base di alcune testimonianze, il rogo si sarebbe originato all’interno di un appartamento in fase di ristrutturazione per poi propagarsi su tutto il piano dell’edificio.

Tre livelli più sotto si sarebbe poi sviluppato un focolaio e le fiamme avrebbero lambito anche un’abitazione dell’edificio accanto.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il palazzo in cui è divampato il rogo si trova nel centro di Taranto, in piazza Giovanni XXIII

La piazza teatro dell’incendio, nota anche come piazza del Carmine, è quella su cui si affaccia la Chiesa del Carmine: da lì in occasione del Venerdì Santo di Pasqua parte la cosiddetta processione dei Misteri.

L’allarme per il rogo

L’allarme è stato immediato e sul posto si messe subito all’opera due squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme, visibili anche a lunga distanza fuoriuscendo da tutti gli otto balconi dell’ultimo piano.

A causa dell’incendio sono caduti inoltre dei grossi calcinacci. Si teme per la tenuta dei solai, su cui si dovrà nelle prossime ore effettuare precisi controlli di sicurezza per accertare gli eventuali danni subiti.

L’evacuazione del palazzo

Vista la grave situazione di pericolo, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare non solo l’intero edificio ma anche gli abitanti dei palazzi vicini.

Davanti al drammatico spettacolo si è radunata una folla di curiosi e per ragioni di sicurezza durante le operazioni di spegnimento sono state messe delle transenne intorno all’area.

Morta un’anziana

Come riportato da ‘Repubblica’, l’incendio ha provocato la morte di una donna di 83 anni residente in uno degli appartamenti andati a fuoco. A confermarlo è stata la figlia parlando con i giornalisti accorsi sul luogo.

Stando alla diretta testimonianza i familiari hanno cercato di aprire le porte dell’appartamento, ma sono stati bloccati dal fuoco e dal fumo. L’anziana non è quindi riuscita a salvarsi ed è morta tra le fiamme.