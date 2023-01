Incendio in un condominio di Padova, donna muore prigioniera delle fiamme in casa sua: dubbi sui fornelli

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tragedia a Padova. Una donna di 83 anni è morta nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio in seguito a un incendio scoppiato in casa sua, un appartamento al sesto piano di un condominio. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, recuperando il corpo dell’anziana, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Indagini in corso per stabilire le cause dell’incendio, dubbi sui fornelli della cucina.

La dinamica

L’incendio, come riportato dal ‘Gazzettino’, sarebbe avvenuto intorno alle ore 21 di mercoledì 25 gennaio in un appartamento al sesto piano di un condominio in via Bajardi, a Padova, proprio dietro al centro commerciale La Corte, nel quartiere Mortise.

La vittima è Angelina Rosa Favero, nata nel 1939.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona in cui è avvenuto l’incendio, in un appartamento di via Bajardi, a Padova: una donna di 83 anni è morta tra le fiamme

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa della donna, al quinto piano, preoccupato dopo aver sentito nell’aria un odore acre.

Accorso all’appartamento della vittima con altri inquilini, ha visto del fumo e ha chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un’autopompa, un’autoscala, il carro aria e 9 operatori, coordinati dal comandante Cristian Cusin.

La squadra, una volta spente le fiamme, è entrata nell’appartamento e ha trovato il corpo dell’83enne, portandolo fuori.

Il personale del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem), secondo quanto riferito dall’Ansa, ha cercato a lungo di rianimare l’anziana, ma inutilmente: il medico presente sul posto ne ha quindi dichiarato il decesso.

Le indagini

Si lavora per stabilire le cause dell’incendio, che ha completamente distrutto l’appartamento.

Il ‘Gazzettino’ fa riferimento alla possibilità che il rogo sia partito da un fornello in cucina.

A scopo cautelativo, gli ultimi tre piani sono stati evacuati e i condomini sono stati assistiti sul posto dal personale della Protezione civile e del Comune.