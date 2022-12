Passirano, incendio devasta un ristorante nella notte di Natale: l'avviso dei proprietari su Facebook

A Passirano, in provincia di Brescia, un incendio ha devastato un ristorante nel corso della notte di Natale. Per questo motivo i proprietari si sono trovati costretti ad annullare tutte le prenotazioni di oggi, domenica 25 dicembre.

Passirano, incendio in un ristorante nella notte di Natale

Come scrive la stampa locale – ‘Brescia Today’ – l’incendio sarebbe scoppiato intorno alle 3 della notte tra sabato 24 dicembre e domenica 25.

In quell’ora, precisano da ‘Il Giorno’, fortunatamente non erano presenti clienti né il personale del locale. Le fiamme hanno colpito il ristorante ‘La Rinascita’ di via Paolo VI a Passirano (Brescia).

Fonte foto: TuttoCittà Passirano (Brescia), un ristorante è andato in fiamme durante la notte di Natale

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dominato le fiamme per ore, fino alle prime luci del giorno di Natale.

Purtroppo il rogo ha distrutto buona parte del locale, rendendolo inagibile. Fortunatamente né all’interno del ristorante né in prossimità dello stesso erano presenti persone, dunque non si registrano feriti né intossicati.

L’avviso dei proprietari sui social

Una volta scoppiato l’incendio, i proprietari del ristorante ‘La Rinascita’ hanno affidato a Facebook l’avviso dell’incidente. In allegato hanno postato uno scatto che mostra le fiamme che hanno avvolto il locale.

Alle 7:14 della mattina di Natale, i titolari hanno scritto: “”Con profondo dispiacere, siamo costretti ad annullare tutte le prenotazioni ed ordinazioni. Ci spiace tanto”. Tanti i messaggi di solidarietà da parte dei clienti e dell’intera comunità, specialmente da altri ristoratori che augurano ai colleghi di rimettersi presto in attività “per fare di nuovo ciò che amate”.

Per il momento non è dato conoscere le cause che hanno portato all’incendio del ristorante, e per risalirvi sono in corso gli accertamenti.

Le prenotazioni annullate nel giorno di Natale

‘Il Giorno’ scrive che a causa di questo incendio i proprietari si sono trovati costretti ad annullare circa un centinaio di coperti per la consumazione al tavolo e almeno 150 prenotazioni per l’asporto.

