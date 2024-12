Esplosione in una villetta a Molazzana vicino Lucca, casa crollata: morto il proprietario, moglie dispersa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Potente esplosione nella notte in una villetta in località di Eglio Sassi, nel comune di Molazzana in Garfagnana (Lucca). Lo scoppio, probabilmente causato da una fuga di gas, ha innescato il crollo dell’abitazione che ha provocato la morte del proprietario di casa. Tra le macerie si cerca ancora la moglie dell’uomo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, i sanitari, gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri.

Molazzana (Lucca): esplode villetta, i soccorsi

La deflagrazione è avvenuta intorno alle ore 23.45 di sabato 21 dicembre. La casa colpita dall’esplosione è situata in una zona isolata, fuori dal paese.

Da quanto emerso dalle primissime ricostruzioni, l’edificio è stato acquistato alcuni anni fa da una coppia asiatica che si trovava in casa al momento dell’esplosione.

I due, secondo quanto si apprende, utilizzavano la casa di Eglio Sassi a Molazzana come abitazione per le vacanze.

Un morto e un disperso

I due proprietari risultavano entrambi dispersi.

Ma nella mattina di domenica 22 dicembre è stato ritrovato il cadavere di uno dei due. Si tratta dell’uomo, un 68enne originario di Singapore.

La donna, una 52enne di Taiwan, risulterebbe ancora dispersa.

Il sindaco Talani segue da vicino le operazioni di soccorso

Sul posto si è anche recato il sindaco di Molazzana Andrea Talani che sta seguendo da vicino l’evolversi della vicenda e sta offrendo supporto nelle ricerche.

Oltre alle squadre ordinarie dei vigili del fuoco sono state attivate anche le squadre di specialisti USAR (Urban Search and RESCUE).

Sul luogo del disastro è arrivato anche l’elicottero Pegaso.

Pochi giorni fa l’esplosione in una villetta di Aprilia

Nemmeno una settimana fa, si è verificato un episodio simile nel comune di Aprilia dove è esplosa una villetta durante la giornata del 16 dicembre. Nel crollo della palazzina sono decedute tre persone: due donne di 73 e 62 anni e una bambina di 11 anni.

Le indagini, ha spiegato il comandante dei carabinieri di Aprilia Paolo Guida, sono iniziate subito dopo la fine delle operazioni di recupero dei cadaveri delle vittime e di quelle di soccorso al 79enne sopravvissuto all’esplosione.

Il primo elemento che gli investigatori hanno preso in considerazione è l’impianto a gas Gpl che alimentava la villetta e che usava una grande bombola esterna per lo stoccaggio.