Udine, incidente nella notte di Natale: 24enne grave dopo lo schianto contro un albero

Un giovane è rimasto coinvolto in un incidente nella notte di Natale. Secondo le prime ricostruzioni un 24enne, intorno alle 4 del mattino del 25 dicembre, è finito contro un albero dopo aver perso il controllo della propria auto.

Incidente nella notte di Natale, grave un 24enne

L’incidente ha avuto luogo in provincia di Udine. Intorno alle 4 del mattino un 24enne stava percorrendo la Statale 13 Pontebbana nel distretto di Basiliano (Udine), più precisamente nel tratto che collega Codroipo e Basigliapenta.

Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto per poi schiantarsi contro un albero. Secondo i rilievi, nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente.

Basiliano (UD), un 24enne è uscito fuori strada durante la notte di Natale. Le sue condizioni sarebbero gravi

L’arrivo dei soccorsi

I soccorsi sono stati inviati dagli infermieri della Sores intorno alle 4 del mattino, poco dopo lo schianto, con un’ambulanza proveniente da Codroipo. Lo riportano ‘Il Gazzettino’ e ‘NordEst24’.

Insieme ai soccorritori, sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del territorio di competenza. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo con diversi traumi.

Un altro incidente a Trieste

Alcune ore prima, alle 22:30 di sabato 24 dicembre, un altro incidente ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Un motociclista ha perso il controllo della sua due ruote e si è schiantato contro un muro.

Immediati sono stati i soccorsi inviati dalla sala operativa della Sores, con l’arrivo di un’ambulanza da Opicina e delle forze dell’ordine.

L’uomo ha riportato fratture alle dita dei piedi e per questo è stato trasportato presso l’ospedale di Cattinara. L’incidente è avvenuto a Trieste, lungo la Strada di Guardiella.

Per fortuna, nessuno dei casi riportati ha avuto un tragico epilogo. Purtroppo la vigilia di Natale è stata dilaniata dalla tragedia di Mestre: due ragazzi di 25 anni sono deceduti a seguito di un violento incidente all’alba del 24 dicembre, mentre percorrevano un rettilineo intorno alle 5 del mattino.