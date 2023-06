Parla la professoressa accoltellata ad Abbiategrasso da uno studente: lo sfogo sulla famiglia del ragazzo

Elisabetta Condò, la professoressa accoltellata lunedì scorso a scuola ad Abbiategrasso da un suo studente, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto accaduto.

Lo sfogo della professoressa

A ‘La Repubblica’, la professoressa ha dichiarato: “Ho ricevuto tanta solidarietà, ma mi resta un grande dispiacere: non aver ricevuto nessuna parola di scuse dalla famiglia del ragazzo“.

Sullo studente ha poi detto: “A lui auguro il meglio. Non provo rancore. Spero che lasci presto il carcere e ritrovi serenità”.

Fonte foto: ANSA La scuola ad Abbiategrasso dove si è verificata l’aggressione.

Il racconto su quanto accaduto

Elisabetta Condò ha ricordato così l’aggressione: “Ricordo poco. Non mi sono resa conto subito di essere stata accoltellata. All’inizio pensavo di essere stata colpita da qualcosa che cadeva dal soffitto. Ero di spalle piegata su un banco, ho sentito il primo taglio fortissimo al collo. Ho girato il braccio per difendermi e ho sentito i fendenti dall’alto che mi colpivano. È durato tutto pochi secondi”.

Il racconto è proseguito così: “Sono corsa fuori dall’aula da sola, i ragazzi sono rimasti bloccati dentro. Ho gridato aiuto. È allora che ho visto il sangue schizzare fuori dal braccio. Tutti gridavano, è stato un momento di grande confusione. Una ragazza della classe vicina mi ha dato una felpa per fermare l’emorragia. Avevo il braccio aperto, un collega lo ha sorretto tenendo chiusa la ferita”.

Il motivo dell’aggressione

A proposito dei possibili motivi dell’aggressione, la professoressa ha detto: “Non ho una spiegazione. Il ragazzo non aveva una situazione critica, non rischiava l’anno. Le note che aveva erano di febbraio per compiti che non aveva fatto. C’era stata qualche piccola ragazzata di recente, come lo spray maleodorante sparso in classe con altri due compagni. Per questo la coordinatrice, non io, aveva convocato i genitori dal preside. Dovevano incontrarsi martedì, il giorno dopo i fatti”.

Il giorno dell’aggressione, la prof aveva preannunciato allo studente che lo avrebbe interrogato: “Ho detto a lui e a un altro ragazzo: ‘Visto che venerdì non c’eravate, vi interrogo oggi. Preferite subito o dopo la prova di gruppo sui Promessi Sposi?’. Mi hanno detto che preferivano dopo. Un’interrogazione prevista, non punitiva. Forse si è sentito in un vicolo cieco perché pensava di non recuperare, ma non credo”.

Come sta oggi la professoressa aggredita ad Abbiategrasso

Le condizioni di salute di Elisabetta Condò sono in miglioramento. Le sue parole: “Sto meglio, il braccio e la testa sono ancora doloranti. Sono sotto dolorifici e antibiotici, tra un mesetto toglierò il gesso. Poi mi attende una lunga riabilitazione”.