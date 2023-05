Studente accoltella prof in una scuola ad Abbiategrasso vicino Milano e minaccia compagni con pistola finta

Paura tra gli alunni, i genitori e il personale scolastico di un istituto superiore di Abbiategrasso, nella provincia di Milano, dove uno studente ha accoltellato una professoressa e minacciato i suoi compagni con una pistola finta. Il presunto aggressore è stato poi bloccato dai carabinieri.

Cosa è successo ad Abbiategrasso

In base a una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri e riportata dal ‘Corriere della Sera’, lo studente si sarebbe presentato nell’istituto superiore ‘Emilio Alessandrini’ in via Einaudi ad Abbiategrasso con una pistola giocattolo, con cui avrebbe minacciato i compagni di classe, intimandogli di uscire dall’aula.

Poi lo studente avrebbe accoltellato la professoressa all’avambraccio. Tutto è avvenuto attorno alle ore 8,25 di lunedì 29 maggio.

Fonte foto: ANSA/https://www.iisalessandrini.it/ I fatti si sono svolti nell’istituto superiore ‘Emilio Alessandrini’ di Abbiategrasso, in via Luigi Einaudi, attorno alle ore 8,25 di lunedì 29 maggio 2023.

Bloccato il presunto aggressore

Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118, anche perché le prime segnalazioni arrivate al 112 parlavano di una sparatoria in corso.

I carabinieri hanno bloccato il presunto autore dell’aggressione, uno studente di 16 anni dell’istituto superiore, che era armato di coltello.

All’arrivo dei carabinieri il sedicenne si sarebbe consegnato lasciando l’arma giocattolo, riproduzione di una pistola vera, su un banco. Il giovane sarebbe sotto shock ed è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale San Paolo di Milano.

Chi è la vittima dell’aggressione

La vittima dell’aggressione è una professoressa di 51 anni, che è stata trasportata all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni di salute, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna avrebbe riportato anche una ferita alla testa

Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, i militari stanno ascoltando l’insegnante, che ha fornito una prima ricostruzione dei fatti. Sia la professoressa che lo studente di 16 anni ritenuto autore dell’aggressione sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Non risultano feriti tra gli altri studenti dell’istituto superiore ‘Alessandrini’ di Abbiategrasso.

Il commento del ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato l’accaduto in occasione del Pact for Innovation Summit. Le sue parole riportate dall’agenzia ‘ANSA’: “Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante. Dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo”.

Il ministro ha anche detto: “Non riesco a immaginare come un insegnante possa essere aggredito in una classe: questo testimonia un problema sociale rilevante ed è in parte anche conseguenza di quello che è successo negli anni passati con il Covid, in quanto, la didattica a distanza ha rotto le relazioni umane. La scuola è invece una grande comunità educante e il rapporto di personalizzazione è decisivo”.