Papa Francesco ospite di Fazio a Che tempo che fa, le dimissioni? “Una possibilità aperta”

Papa Francesco è tornato a Che tempo che fa. Ad annunciare la presenza del pontefice era stato lo stesso Fabio Fazio con un post sui social. In diretta dal Vaticano, il pontefice ha commentato la tragica attualità e parlato delle sue prospettive future.

Papa Francesco parla di dimissioni a Che tempo che fa

Un lungo, scrosciante applauso del pubblico ha accolto Papa Francesco nello studio di Che tempo che fa, recentemente trasferitosi da Rai 3 a TV 9.

La prima domanda rivolta da Fabio Fazio al pontefice, che “con grande emozione” lo aveva annunciato ospite, è stata dedicata alle condizioni di salute del Santo Padre.

Lui ha risposto con una battuta, felicitandosi di essere “ancora vivo” e affermando: “Finché sarò in capacità di servire vado avanti”.

Nel suo futuro prossimo, il pontefice non vede un ritiro: “Dimissioni? Non sono né un pensiero, né una preoccupazione né un desiderio. È una possibilità aperta a tutti i papi. Ora non è al centro dei miei pensieri”.

Le parole di Francesco sulla guerra

Il discorso si sposta in seguito sull’attualità. Fabio Fazio ha chiesto al Pontefice un commento sulle guerre, quella in Ucraina e quella in Medio Oriente:

Dietro le guerre c’è il commercio delle armi. In questo momento gli investimenti che danno più soldi sono le fabbriche delle armi: investire per uccidere. Questa è una realtà.

Riguardo il conflitto tra Hamas e Israele, Papa Francesco ha raccontato: “Ogni giorno sento la parrocchia di Gaza, è terribile quanto succede: quanti arabi e israeliani morti. Due popoli chiamati a essere fratelli autodistruggendosi l’un l’altro”.

Le critiche di Beppe Grillo al Papa in tv

La partecipazione di Papa Francesco a Che tempo che fa (che la prima volta fu seguita da oltre 6 milioni di spettatori) è stata aspramente criticata da Beppe Grillo.

Il comico e padrino del Movimento 5 Stelle, in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha affermato che “la Chiesa è in crisi”.

A essere criticata in particolare da Grillo è la scelta della Chiesa Cattolica di affidarsi ai media tradizionali per comunicare con i fedeli: “medium che non sono all’altezza”.