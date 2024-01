Papa Francesco ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: l'annuncio del conduttore, schiaffo alla Rai

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Domenica 14 gennaio, Papa Francesco sarà nuovamente ospite di Fabio Fazio nel corso della prossima puntata di Che tempo che fa, il talk show ora in onda su Nove. E per molti addetti ai lavori è un piccolo “schiaffo” che il conduttore ha tirato alla Rai, in seguito alle polemiche sul nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2024.

Papa Francesco ospite di Fabio Fazio

“Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di Che tempo che fa sarà S. S. Papa Francesco”.

Con queste poche parole, tramite il suo profilo twitter, Fabio Fazio ha rivelato l’ospite della prossima puntata di Che tempo che fa, che andrà in onda a partire dalle ore 20 di domenica 14 gennaio su Nove.

Il post con il quale Fabio Fazio ha annunciato Papa Francesco come ospite della prossima puntata di Che tempo che fa

Non è la prima volta che Fazio invita nel proprio salotto televisivo Papa Francesco, che era stato ospite del conduttore ligure già il 6 febbraio 2022, quando però il programma andava ancora in onda sulla Rai.

La precedente intervista di Fazio a Papa Francesco

Circa un anno fa, nel febbraio 2022, il pontefice era stato “ospite” di Fazio, in collegamento da Casa Marta, in Vaticano. In quella occasione Papa Francesco aveva toccato temi molto sentiti e ancora attuali, come la guerra o la crisi climatica.

È plausibile che anche la prossima intervista sarà in collegamento, senza però togliere forza alle parole del Papa, abituato a una presenza mediatica che nessuno dei suoi predecessori ha mai sperimentato.

L’intervista del 2022 venne seguita da 6,7 milioni di telespettatori, pari al 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%. E considerati i recenti temi caldi affrontati dal Vaticano, come le relazioni omosessuali e la maternità surrogata, non è escluso che tali numeri possano riconfermarsi.

Lo “schiaffo” di Fazio alla Rai

Per qualcuno però, la scelta di Fazio di invitare Papa Francesco è anche un’occasione per tirare un metaforico “schiaffo” alla Rai, con la quale il conduttore ha recentemente avuto uno screzio per quanto riguarda le modifiche apportate al regolamento del Festival di Sanremo 2024.

Le nuove regole difatti limitano la partecipazione del vincitore a trasmissioni non appartenenti alla Rai nei tre giorni successivi alla conclusione dell’evento. Una scelta che Fazio ha preso sul personale: “Sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma”.

Fazio si è poi augurato che la Rai “possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva”. Di tutta risposta, l’ad della Rai, Roberto Sergio, ha dichiarato: “Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato”.