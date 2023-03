Palo della luce cade su un'auto per il forte vento a Palermo: allerta per le raffiche in tutta la Sicilia

Nella giornata di lunedì 27 marzo sono stati indispensabili diversi interventi dei vigili del fuoco a Palermo per il forte vento che si è abbattuto sul capoluogo siciliano e su alcune zone della provincia.

Palo dell’illuminazione cade su una vettura

I vigili del fuoco, come rendono noto le testate locali, sono intervenuti su una canna fumaria nella zona della stazione centrale.

Il vento ha creato qualche problema di stabilità e sono stati chiamati specialisti del Saf.

Fonte foto: ANSA

Un palo dell’illuminazione è caduto su una vettura in via Maurolico sempre nella zona della stazione centrale. In questo caso è intervenuta anche la polizia.

I vigili del fuoco al lavoro anche per evitare eventuali danni che avrebbero potuto essere causati dai pannelli pubblicitari pericolanti e dagli alberi su strada.

Donna colta da infarto soccorso con l’elicottero dell’Aeronautica

Anche le isole Eolie sono state spazzate dal vento a 50 km orari. Le condizioni meteo marine sono peggiorate nella tarda mattinata, quando il vento ha iniziato a soffiare da ovest-nord-ovest in modo violento, bloccando nei porti aliscafi e traghetti. Il mare ha raggiunto forza 5-6.

Una donna vittima di un infarto è stata soccorsa dall’elicottero dell’Aeronautica ed è stata ricoverata al Policlinico di Messina. Per il forte vento l’elisoccorso non ha potuto intervenire.

Maltempo previsto anche per martedì 28 marzo

Anche per la giornata di martedì 28 marzo le condizioni del tempo si preannunciano pericolose. Alle 5 del mattino comunque partirà la nave Laurana della Siremar per le Eolie diretta anche a Napoli.

Nella tarda mattinata dovrebbero iniziare a viaggiare anche gli aliscafi della Liberty Lines.