Padova, madre uccisa e padre ferito gravemente: rintracciata e fermata la figlia, tutti i dettagli del caso

Maria Angelo Sarto è stata uccisa nella sua casa, a San Martino di Lupari, comune in provincia di Padova. Suo marito, Giorgio Miatello, è in fin di vita. Anche lui è stato colpito più volte. Gli inquirenti hanno pochi dubbi su chi avrebbe perpetrato l’omicidio e il tentato omicidio: si tratterebbe di Diletta Miatello, figlia della coppia massacrata.

L’allarme lanciato dalla sorella Chiara

Diletta, 51 anni ed ex vigilessa, è stata fermata ieri. La decisione è giunta al termine dell’interrogatorio a cui è stata sottoposta nella caserma dei carabinieri di Cittadella. La donna accusata abitava nella bifamiliare dei genitori ed è stata rintracciata ore dopo la scoperta dei della truce aggressione.

La donna, secondo quanto si apprende, non avrebbe fatto alcuna ammissione sul delitto al momento. Il pm Mario Brusegan ha avuto modo di ascoltare anche Chiara, la sorella minore di Diletta. Proprio Chiara ha trovato i corpi dei due genitori ed ha lanciato l’allarme. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, Chiara non avrebbe dubbi sul fatto che sia stata la sorella ad attaccare la madre e il padre.

Carabinieri sul luogo del delitto

Le indagini

Giorgio Miatello è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Padova ed è in prognosi riservata. Chiara si era preoccupata in quanto non riusciva a contattare i genitori e la sorella. Per questo ha fatto tappa a casa loro, trovandosi innanzi uno scenario agghiacciante.

I carabinieri di Cittadella, giunti assieme ai medici del Suem sul luogo del delitto, hanno immediatamente ascoltato Chiara, dando avvio alle ricerche per rintracciate Diletta.

La zona in cui si è consumato il crimine è stata subito transennata, con gli uomini della Scientifica che hanno passato al setaccio la dimora. Versioni contrastanti sono trapelate al momento sull’arma dell’omicidio. Il Corriere della Sera scrive che Maria Angelo sarebbe stata uccisa con parecchie coltellate, mentre altre agenzie di informazioni sostengono che l’oggetto usato per colpire i due anziani non è un coltello, tantomeno un’arma da fuoco.

Rintracciamento di Diletta – Per ore l’ex vigilessa si è resa irreperibile. I carabinieri, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, l’hanno scovata a bordo della sua Fiat Panda rossa, a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza.

Diletta Miatello, la separazione e la richiesta di denaro ai genitori

Diletta, da quanto emerso, ha alle spalle una separazione. Ha un figlio che è stato affidato al suo ex marito. Dopo la fine del matrimonio è tornata a vivere nella villetta bifamilitare dei genitori, manifestando un progressivo disagio mentale sfociato in liti continue, soprattutto legate alla richiesta di soldi alla madre e al padre. Dopo essersi licenziata, non è più riuscita a trovare un’occupazione stabile. Da qui una situazione economica precaria