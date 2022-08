Organizzano una fuga romantica a Roma, lei deruba il promesso sposo e fugge dall'aeroporto

Avrebbero dovuto coronare il loro colpo di fulmine con una fuga romantica a Roma. Ma il sogno d’amore si è presto trasformato in un incubo per lui, un quarantenne britannico, quando la promessa sposa lo ha derubato ed è scappata dall’aeroporto.

Un colpo di fulmine in un Pub di Londra

La coppia si sarebbe conosciuta il giorno prima in un pub londinese. Un vero e proprio colpo di fulmine, con tanto di proposta di matrimonio, subito accettata, e una fuga romantica a Roma in programma.

A raccontare la vicenda è il tabloid britannico Sun, secondo il quale la coppia si sarebbe presentata al personale del check-in di Heathrow, Londra, affermando di essere diretta a Roma per l’imminente matrimonio.

La fuga mentre lui è in bagno

La donna, tuttavia, poco prima della partenza per la Capitale, è fuggita nel nulla con i soldi – circa 5 mila sterline – e bagagli, mentre lui era in bagno.

Un testimone ha raccontato che il promesso sposo “era a pezzi, totalmente inconsolabile. Si erano incontrati solo di recente e lui si era innamorato di lei”.

Indagini in corso

Il personale dell’aeroporto l’ha cercata dappertutto ma la donna era sparita.

Fonte foto: ANSA La coppia sarebbe dovuta atterrare a Roma, ma qualcosa è andato storto

“Non era nemmeno chiaro se fosse uscita dall’aeroporto o fosse partita per un altro paese”, ha raccontato il testimone. “Alla fine è stata chiamata la polizia” ma a quel punto “anche il nome della donna era in discussione”.

Ora la donna potrebbe essere ovunque, anche a Roma. Un portavoce della Metropolitan Police Service di Londra ha confermato che le indagini proseguono, ma al momento non ci sono stati arresti.

