Lee Ryan dei Blue arrestato: fuori di sé su un volo Glasgow-Londra. I testimoni: "Comportamento pazzesco"

Lee Ryan arrestato. Lo rende noto l’Independent che spiega che la star 39enne della boyband dei Blue è finita in manette dopo essersi presumibilmente scagliata contro l’equipaggio di cabina di un volo con fare “intimidatorio”. L’episodio sarebbe avvenuto domenica 21 luglio.

Lee Ryan fuori di sé sul volo Glasgow-Londra

Il cantante, prima di diventare aggressivo, sarebbe stato protagonista di un’altra vicenda sgradevole. Secondo quanto riferito al The Sun da alcuni passeggeri del volo in questione – volo della British Airways con tratta da Glasgow a Londra -, Ryan avrebbe ritardato il suo imbarco sull’aereo di circa 20 minuti, facendo attendere tutti gli altri clienti.

Chi è stato testimone delle sue escandescenze ha raccontato che “è diventato aggressivo con le hostess quando è diventato chiaro che non gli avrebbero favorito dell’alcol“.

Fonte foto: ANSA La band dei Blue

I testimoni: “Comportamento pazzesco”

La fonte del volo Glasgow–Londra ha aggiunto: “Ad un certo punto ha lasciato il suo posto e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio nonostante gli fosse stato detto di sedersi ed è persino corso dietro le tende dell’equipaggio di cabina. È stato un comportamento pazzesco”. Un altro passeggero ha parlato di un atteggiamento “intimidatorio” assunto dall’artista.

Sempre stando alle ricostruzioni emerse dai media inglesi, della situazione fuori controllo sarebbe stata informata la polizia, via radio, la quale, una volta atterrato l’aereo, ha provveduto a procedere con l’arresto di “un uomo di 39 anni” per “un reato di ordine pubblico”. Quell’uomo sarebbe appunto Lee Ryan.

La nota della polizia

“Verso le 16:40 di domenica 31 luglio, gli agenti hanno intercettato un volo che era arrivato all’aeroporto di London City da Glasgow. Un uomo di 39 anni è stato arrestato per reato di ordine pubblico. È stato arrestato in una stazione di polizia di East London ed è stato rilasciato, in attesa delle opportune indagini, il giorno successivo”. Questa la nota ufficiale delle forze dell’ordine che hanno seguito il caso. Il portavoce di Lee Ryan ha rifiutato di commentare l’accaduto.