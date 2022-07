Spara con il fucile mentre festeggia il matrimonio: sposa colpita alla testa

Stava festeggiando un matrimonio, ma preso dall’euforia ha estratto il fucile e ha sparato un colpo. L’esplosione ha raggiunto la sposa e la situazione è subito degenerata con l’epilogo peggiore.

Colpi di fucile durante il matrimonio

È finito in tragedia, il ricevimento di nozze della 24enne Mahvash Leghaei. Teatro del tremendo epilogo è la città di Firuzabad, in Iran.

Uno degli invitati, presumibilmente un cugino dello sposo, accecato dall’euforia per la festa ha imbracciato un fucile per poi esplodere almeno due colpi.

Una pallottola ha colpito Mahvash sulla testa e le ha trapassato il cranio, andando a ferire altri due ospiti. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente – questa la parola usata dalla polizia – si sarebbe verificato dal rinculo dell’arma che avrebbe impedito all’uomo di evitare di mirare sui presenti.

Una tragedia che si colloca in un periodo storico in cui le continue stragi nell’occidentale America stanno seriamente preoccupando il mondo globale.

In Iran, addirittura, l’uso dei fucili durante i ricevimenti è vietato, ma complessivamente in Medio Oriente risulta ancora difficile estirpare questa consuetudine.

L’invitato ha esploso colpi di fucile durante i festeggiamenti di un matrimonio

La fuga e l’arresto

L’uomo ha sparato con un fucile da caccia e subito dopo si sarebbe dato alla fuga.

Il colonnello Mehdi Jokar ha riferito alla stampa nazionale: “Gli ufficiali hanno scoperto che qualcuno aveva sparato colpi con un fucile da caccia come parte di una tradizione locale, ma sfortunatamente a causa della folla presente e dello scarso controllo dell’arma da parte della persona, ha colpito tre persone, tra cui due uomini e la sposa”.

Si parla dunque di ‘scarso controllo’ dell’arma da parte dell’invitato. Quest’ultimo, tuttavia, si sarebbe dato subito alla macchia portando con sé l’arma del delitto, ma sarebbe stato localizzato poco dopo.

Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un 36enne, parente dello sposo.

Il tragico destino della sposa

Mahvash Leghaei, 24 anni, era laureata in psicologia e lavorava come assistente sociale. Secondo la stampa internazionale era molto impegnata nell’assistenza verso i tossicodipendenti.

Mahvash è entrata subito in coma per poi morire nelle ore successive in ospedale. Come da lei disposto in precedenza, la famiglia ha acconsentito alla donazione dei suoi organi.

Recentemente anche in Italia, più precisamente a Bari, un matrimonio ha rischiato di finire nel sangue: due persone hanno accoltellato gli invitati e sono state arrestate per tentato omicidio.