Operaio morto a Reggio Emilia dopo la caduta da un ponteggio in un capannone: deceduto sul colpo

Tragedia in fabbrica a Reggio Emilia. Un operaio di origini egiziane è morto cadendo per diversi metri nel capannone in cui lavorava, nella zona artigianale di Mancasale. I sindacati chiedono subito uno sciopero.

Incidente sul lavoro a Reggio Emilia

Nel primo pomeriggio di martedì 5 marzo un operaio egiziano è morto mentre stava lavorando nel capannone dell’azienda Reggio Ponteggi, nella zona artigianale di Mancasale a Reggio Emilia.

Immediati i soccorsi dei colleghi dell’operaio che hanno assistito a quanto accaduto. Per l’uomo di origini egiziane non ci sarebbe stato però nulla da fare, sarebbe infatti morto sul colpo non appena ha raggiunto il suolo.

Mancasale, il quartiere di Reggio Emilia dove è avvenuta la tragedia

Sul posto sono arrivati i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Insieme all’ambulanza è giunto sul posto anche il personale della medicina del Lavoro dell’Ausl di Reggio Emilia, che con la polizia locale e i vigili del fuoco ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto.

Operaio morto: i sindacati chiedono uno sciopero

Immediata la reazione dei sindacati federali di Reggio Emilia a quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 5 marzo nella zona artigianale di Moncasale.

Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero generale di due ore per domani mercoledì 6 marzo per protestare contro le condizioni di scarsa sicurezza dei lavoratori in Italia.

“Nella nostra provincia gli infortuni mortali nel 2023 sono stati sette ma, come dimostra la tragedia avvenuta oggi all’interno di un capannone di Mancasale, questo numero è destinato a crescere se non si metteranno in atto i necessari provvedimenti” hanno detto le sigle sindacali in una nota.

“Mancanza di una capillarità dei controlli, esplosione dei subappalti selvaggi, violazione reiterata delle norme sulla salute e sicurezza, precarietà lavorativa che nel settore edile si concretizza in partite Iva che nascondono sfruttamento lavorativo. Ecco le ragioni che determinano la strage infinita, indegna di un Paese civile” hanno poi concluso.

Gli incidenti sul lavoro nel 2024

Nel 2024 i morti sul lavoro erano già 181 alla fine del mese di febbraio. Erano 100 nel 2023. Un dato tragico che dimostra un peggioramento in una situazione sostanzialmente stabile da anni in Italia.

I morti sul lavoro infatti rimangono infatti tra i 1000 e i 1.500 all’anno dall’inizio del secolo, con la sola eccezione del 2020, anno record a causa del Covid.

Nello stesso giorno in cui a Reggio Emilia moriva l’operaio egiziano, in provincia di Bari un uomo di 79 anni è deceduto anche lui cadendo in un cantiere in cui stava lavorando.