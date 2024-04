Omicidio a Poggiridenti provincia di Sondrio in Valtellina: giovane accoltella alla gola lo zio dopo una lite

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Omicidio in Valtellina. Un ragazzo ha accoltellato alla gola lo zio durante una lite, uccidendolo davanti ad altri familiari nella sua abitazione di Poggiridenti, provincia di Sondrio. Sul fatto indagano i carabinieri ai quali il presunto omicida si sarebbe consegnato.

L’omicidio di Poggiridenti, in Valtellina

Nella tarda serata di sabato 6 aprile a Poggiridenti, comune in provincia di Sondrio, in Valtellina, un ragazzo ha accoltellato lo zio uccidendolo di fronte ad altri parenti.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, l’omicidio sarebbe avvenuto nella casa del ragazzo. La singola coltellata sferrata dal ragazzo, poi risultata fatale, avrebbe colpito l’uomo, 50 anni, al collo.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Poggiridenti, poco lontano da Sondrio, in Valtellina

Il luogo dove è avvenuto l’omicidio, una villetta in via Masoni, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

I soccorsi nella casa in provincia di Sondrio

I familiari dell’uomo accoltellato dal nipote hanno immediatamente contattato i soccorsi e un’ambulanza è arrivata presso la casa di Poggiridenti per provare a salvare la vittima.

I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo dopo essere entrati in casa. La ferita inferta dalla coltellata del nipote alla gola dello zio era però troppo profonda per permettere loro di intervenire e salvargli la vita.

La vittima dell’omicidio di Poggiridenti è morta prima di poter essere trasportata in ospedale, nel luogo dove si è compiuto il fatto.

Le indagini sull’omicidio di Poggiridenti

Insieme all’ambulanza sono arrivati sul posto anche i carabinieri del comando provinciale di Sondrio, ai quali il ragazzo presunto autore dell’omicidio si è immediatamente consegnato senza opporre resistenza.

Gli agenti lo hanno quindi portato in caserma per essere ascoltato dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sondrio, diretta da Piero Basilone. In questo modo le forze dell’ordine hanno potuto ricostruire la versione del ragazzo di quanto accaduto nella serata di sabato.

È quindi partita un’indagine per omicidio. I carabinieri devono ancora ricostruire con esattezza il movente che ha portato il ragazzo ad accoltellare al collo lo zio. L’ipotesi più accreditata al momento sarebbe quella di una lite, anche se non si conoscono le ragioni che possano aver dato origine al litigio.