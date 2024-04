Probabile omicidio-suicidio a Gallarate vicino Varese, coppia di 70enni morti in casa: le prime indagini

Una doppia tragedia, quella che si è consumata a Gallarate in provincia di Varese: secondo gli investigatori accorsi sul luogo del fatto lo scenario potrebbe essere quello di un omicidio suicidio. Due 70enni, marito e moglie, sono stati rinvenuti cadaveri dal figlio che si è precipitato presso la loro abitazione, allarmato per l’impossibilità di contattarli.

Possibile omicidio-suicidio a Gallarate

I fatti risalgono a venerdì 5 aprile. Durante la sera il figlio di una coppia di 70enni, Roberto Iuliano e Nadia Gentili, si è recato presso la casa dei genitori in via Sacconaghi perché non riusciva a contattarli telefonicamente.

L’uomo ha rinvenuto i corpi senza vita dei suoi famigliari e ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Gallarate e del comando provinciale di Varese, coordinati dal pubblico ministero Susanna Molteni.

A Gallarate, in provincia di Varese, si è consumata una tragedia che potrebbe essere un omicidio-suicidio. Due coniugi 70enni sono stati trovati morti in casa dal loro figlio

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Roberto Iuliano, un ex poliziotto, avrebbe esploso un colpo contro la moglie da una pistola regolarmente detenuta per poi rivolgere l’arma contro se stesso.

A rafforzare la tesi dell’omicidio-suicidio sarebbe la totale assenza di segni di effrazione e di lotta, per questo motivo gli inquirenti avrebbero escluso la possibilità della presenza di terze persone nel momento della tragedia.

Il motivo del gesto

Per il momento non è dato conoscere i motivi del gesto. I due coniugi erano sposati da 50 anni e secondo alcuni vicini sarebbero stati una coppia affiatata che non avrebbe mai tradito tensioni né screzi. Per questo motivo i carabinieri, come scrive ‘Il Giorno’, nei prossimi giorni ascolteranno altri famigliari per tentare di acquisire tutti gli elementi utili a spiegare la vicenda.

Non è dato sapere, inoltre, se uno dei due coniugi soffrisse di una qualche patologia. Come riporta ‘Ansa’, la morte dei due coniugi risalirebbe ad alcuni giorni prima della scoperta da parte del figlio.

Il precedente nel Bresciano

Un episodio analogo si è consumato a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dove una coppia composta da un uomo di 50 anni e una donna di 45 è stata trovata morta nella propria abitazione.

Entrambi i corpi presentavano profonde ferite ai polsi. L’allarme era stato dato da un vicino che aveva notato del sangue sul terrazzino. Secondo gli inquirenti si è trattato di un omicidio-suicidio.