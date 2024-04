Possibile omicidio-suicidio a Lonato del Garda a Brescia: coppia trovata morta in casa, le ipotesi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una coppia è stata trovata morta in casa a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, in quello che sembrerebbe essere un omicidio-suicidio. A lanciare l’allarme un vicino di casa, che ha notato del sangue sul terrazzino dell’appartamento.

Coppia trovata morta in casa a Lonato del Garda

A perdere la vita, secondo quanto riferito dall’ANSA, sarebbero un uomo di 50 anni e una donna 45enne. Quest’ultima, stando a quanto si apprende, sarebbe di origini cinesi.

Entrambi sono stati rinvenuti morti in casa a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, in una pozza di sangue.

La causa della morte, stando alle prime informazioni, sarebbe il dissanguamento provocato da profonde ferite ai polsi che sono stati trovati recisi in entrambi i cadaveri.

L’allarme e il ritrovamento

A lanciarle l’allarme e a far scattare le operazioni di soccorso vane è stato un vicino di casa. Dopo aver notato del sangue sul terrazzino, infatti, ha chiamato i soccorsi temendo il peggio.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno però fatto la macabra scoperta. Non ricevendo risposta dai due nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno sfondato la porta.

Per il 50enne e la 45enne non c’era più nulla da fare. Sono stati trovati, come detto, riversi in una pozza di sangue.

L’ipotesi sull’omicidio-suicidio

Il pm di turno Alessio Bernardi ha disposto l’autopsia che sarà eseguita nella mattina di giovedì 4 aprile, ma pare non ci siano grossi dubbi sulla dinamica di quanto avvenuto.

Dalle prime informazioni, infatti, pare che i rilievi abbiano portato i carabinieri a ipotizzare la pista dell’omicidio-suicidio. Infatti, stando alle prime ricostruzioni, il 50enne potrebbe prima aver ucciso la compagna per poi, tagliandosi i polsi, uccidersi.

Non sono ancora chiare, però, le motivazioni dietro al gesto. Saranno quindi i lavori degli inquirenti a cercare di ricostruire il quadro degli eventi che hanno portato alla drammatica fine del 50enne e della 45enne.