Olio minerale sull'A1 dopo un incidente vicino Reggio Emilia: bidoni caduti dal camion, coinvolti altri 2 tir

Uno scontro tra un’auto e tre camion vicino a Reggio Emilia, sulla A1, ha causato la dispersione di bidoni di olio minerale sull’asfalto. L’incidente è avvenuto sulla Milano-Napoli intorno alle 11 di martedì 18 luglio. Due dei conducenti coinvolti nello schianto sono stati trasportati all’ospedale per accertamenti.

Incidente sulla A1, bidoni di olio minerale sull’asfalto

Come riporta ‘Reggio Sera’, al chilometro 146 dell’autostrada A1 Milano-Napoli lo scontro tra quattro mezzi, tre dei quali pesanti, ha determinato la dispersione di bidoni di olio sulla carreggiata.

Per la precisione il sinistro si è verificato tra il casello di Terre di Canossa e il bivio tra la A1 e la A22 del Brennero.

Fonte foto: TuttoCittà.it Lo scontro tra tre camion e un’auto nei pressi di Reggio Emilia ha causato la caduta di diversi bidoni di olio minerale sulla A1. Due conducenti sono stati trasportati all’ospedale

Come precisa ‘Reggio Online’ i bidoni riversati sulla carreggiata della A1 sono rimasti integri, dunque non c’è stata dispersione di olio minerale che causasse un danno ambientale.

I soccorsi

Una volta arrivata la segnalazione, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco di Reggio Emilia, oltre alla polizia stradale e alcuni uomini della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia per il recupero dei materiali caduti sulla carreggiata.

Due dei conducenti coinvolti nello scontro sono stati trasportati presso il pronto soccorso di Reggio Emilia e non è dato sapere se abbiano presentato lesioni dovute all’incidente.

Rallentamenti nel traffico

Come riporta ‘Reggio Sera’, a causa dell’incidente si è formata una coda di 7 chilometri.

Per aggirare il pericolo di rallentamenti, si consiglia l’ingresso di Modena nord per chi viaggia verso Bologna, mentre per chi proviene da Milano è consigliato prendere l’uscita di Reggio Emilia.

Il precedente lungo la A1

La A1 è spesso teatro di incidenti, alcuni dei quali gravi, specialmente quando arriva l’alta stagione in cui molti vacanzieri si mettono in viaggio per raggiungere le destinazioni scelte per le ferie.

All’alba del 16 luglio una roulotte si è ribaltata nel tratto tra Fidenza e Parma, determinando lo schianto dell’auto che la trainava.

Il conducente era rimasto intrappolato nelle lamiere dell’auto e aveva riportato lesioni gravi.