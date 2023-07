Tir invade carreggiata opposta, carico disperso: l'incidente blocca il tratto fra Valdarno e Arezzo sulla A1

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Si è verificato un incidente sulla A1 Milano-Napoli. Un tir ha sfondato la barriera tra le carreggiate e si è fermato nel senso di marcia opposto. L’incidente ha visto coinvolti due mezzi pesanti all’altezza di Montalto, in direzione Roma. Sulla strada è stato versato il carico del tir che ha urtato la barriera.

Traffico bloccato sull’A1

L’incidente sulla A1 Milano-Napoli ha creato una lunga coda di auto. Al momento dell’incidente, nel tratto di strada chiuso per i lavori di ripristino, sono stati segnalati almeno 8km di coda in direzione di Roma. Anche in direzione di Firenze si sono formate lunghe code, almeno 6km, che lentamente proseguono lungo la strada all’altezza di Montalto.

Per proseguire il viaggio senza restate bloccati in direzione della strada chiusa, tra Valdarno e Arezzo, il traffico è stato deviato. In direzione Roma l’uscita obbligata è quella di Valderno: l’indicazione da seguire è la SR69 in direzione Arezzo. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Firenze.

Le dinamiche dell’incidente

All’altezza del chilometro 349 due mezzi pesanti, due tir, si sono scontrati. Uno dei due mezzi ha sfiorato l’altro, che ha perso aderenza e ha colpito la barriera di divisione tra le due carreggiate.

Il tir ha quindi sfondato l’ostacolo protettivo e ha invaso la carreggiata dove le auto viaggiavano nella direzione opposta. Nella manovra il mezzo ha perso il carico sulla strada, rendendo più complesso il ripristino della viabilità.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Per velocizzare il lavoro di sgombero e messa in sicurezza la strada è stata bloccata in entrambe le direzioni e lentamente, dopo un’ora di lavoro, si sta tornando al normale movimento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle carreggiate, i soccorsi meccanici e sanitari per i due mezzi pesanti coinvolti nello scontro e le pattuglie della polizia stradale, oltre il personale di Autostrade per l’Italia, per ricostruire le dinamiche dei fatti.