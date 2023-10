Now and Then è l'ultima canzone inedita dei Beatles: qual è il significato e quando uscirà anche in Italia

È prevista il 2 novembre l’uscita dell’ultima canzone inedita dei Beatles, che si intitola “Now and Then“: il brano verrà pubblicato alle ore 15 di giovedì.

L’annuncio dell’uscita di Now and Then dei Beatles

L’annuncio ufficiale dell’uscita della canzone “Now and Then” dei Beatles è arrivato nella giornata di giovedì 26 ottobre. Sui social della band è stata pubblicata l’immagine di una musicassetta, col titolo “Now and Then” e la frase “L’ultima canzone dei Beatles“.

Sul sito internet dei Beatles è stato spiegato che “Now and Then” è scritta e cantata da John Lennon. Sul brano hanno lavorato Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e la canzone è stata ora finalmente completata da Paul McCartney e Ringo Starr oltre quattro decenni dopo. Il nuovo video musicale di “Now And Then” sarà pubblicato nella giornata di venerdì 3 novembre 2023.

Cosa si sa sull’ultima canzone dei Beatles

“Now and Then” fa parte della raccolta di demo di John Lennon che Yoko Ono, la vedova del musicista ucciso nel 1980, aveva fatto avere a Paul McCartney nel 1994. John le aveva registrate al pianoforte nel suo appartamento a New York. Assieme a “Now and Then” c’erano anche “Free as Bird” e “Real Love“, che poi erano state rielaborate e completate e che furono pubblicate in occasione del progetto “Anthology” nel 1995 e 1996.

I Beatles avevano provato a lavorare anche sulla bozza di “Now and Then”, ma George Harrison non era rimasto convinto dei risultati e la demo fu accantonata.

Sulla nuova “Now and Then” si sa che per completare il lavoro sul brano è stata recuperata la chitarra di George Harrison, mentre Ringo Starr ha aggiunto la sua batteria e Paul McCartney ha suonato basso, chitarra e pianoforte. Nella versione finale della canzone ci saranno anche un’orchestra e dei cori presi dalle sessions di “Here, There and Everywhere“, “Eleanor Rigby” e “Because“. A produrre il pezzo è stato Giles Martin, il figlio di George.

Le dichiarazioni ufficiali dei Beatles su “Now and Then”

Paul McCartney ha dichiarato a proposito di “Now and Then”: “La voce di John è chiara e limpida. È molto commuovente. Suoniamo tutti, è un’autentica registrazione dei Beatles. È una cosa emozionante essere ancora al lavoro su musica dei Beatles nel 2023 e stare per pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha sentito”.

Ringo Starr ha commentato: “È stata l’esperienza che più ci ha avvicinato ad averlo di nuovo nella stanza con noi, è stato davvero emozionante per tutti. È stato come se John fosse lì”.

Anche Olivia Harrison, vedova di George, ha parlato del brano, spiegando che in passato il marito aveva deciso di abbandonare il progetto di riportare in vita la canzone a causa di “difficoltà tecniche insormontabili” ma aggiungendo anche che, “se fosse qui oggi, si sarebbe unito a Paul e Ringo mettendoci tutto il cuore per completare la registrazione”.

Nella nota dei Beatles sono presenti anche le parole di Sean Ono Lennon, figlio di John, che ha dichiarato: “È l’ultima canzone che mio papà, Paul, George e Ringo hanno avuto modo di fare insieme. È come una capsula del tempo ed è come se tutto fosse predestinato a essere così”.