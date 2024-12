Banksy svela la sua Madonna, mistero sul significato dell'opera: dal bambino all'ipotesi della dedica a Gaza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Banksy è tornato ma, per il momento, solo sui social network. La nuova opera del misterioso street artist è una Madonna con bambino, apparsa sul profilo Instagram dell’artista. Non si sa dove è stata realizzata né si conosce il suo significato. Numerosi commentatori, però, hanno avanzato ipotesi sul messaggio che Banksy ha voluto lanciare con la sua Madonna e c’è chi ipotizza una dedica a Gaza.

Cosa si sa sulla Madonna di Banksy

La nuova opera apparsa su Instagram è stata già ribattezzata “La Madonna di Banksy“. Nell’immagine mostrata dallo street artist, la cui identità non è mai stata confermata ufficialmente, il seno della donna appare perforato dal metallo arrugginito sul quale poggia l’opera. Il piccolo ha il volto angosciato e sembra incapace di nutrirsi.

La foto della Madonna con bambino è apparsa sul profilo Instagram di Banksy nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre, senza alcuna indicazione sul luogo in cui è stata realizzata o sul significato dell’opera.

Fonte foto: Instagram Banksy

Il volto del bambino nella nuova opera realizzata da Banksy.

Il significato della nuova opera di Banksy

In assenza di note ufficiali dell’autore, tra gli utenti di Instagram (e non solo) si è aperto il dibattito sul reale significato della Madonna con bambino pubblicata da Banksy.

Diversi commentatori hanno collegato l’apparente sofferenza dei protagonisti dell’opera all’attuale guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e, in particolare, all’emergenza umanitaria in corso tra i civili palestinesi. Il tema è molto caro a Banksy, che in passato ha già preso di mira, con un’altra sua opera, il muro innalzato da Israele al confine con il territorio palestinese in Cisgiordania.

Chi è Banksy

Banksy è lo street artist più famoso al mondo. Nonostante la fama, la sua vera identità non è mai stata confermata ufficialmente. Quello che si sa è che è nato a Bristol, in Inghilterra, forse nel 1974.

Alcuni hanno ipotizzato che dietro a Banksy possa esserci il frontman dei Massive Attack Robert Del Naja. Né quest’ultimo né Banksy hanno mai confermato o smentito questa teoria. Tra gli altri nomi ipotizzati spiccano quelli di Robert Banks e Robin Gunningham.

Attivo dagli anni Ottanta, ha iniziato a farsi conoscere realizzando graffiti a mano, per poi passare alla tecnica dello stencil. Le sue opere sono vendute a cifre record. Banksy è noto anche per il suo attivismo: tra i temi a lui più cari spiccano la lotta al consumismo, alla guerra, all’inquinamento e al maltrattamento degli animali.