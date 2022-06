Paul McCartney compie 80 anni: il genio dei Beatles celebrato da tutto il mondo della musica

Sir Paul McCartney compie 80 anni. Nato il 18 giugno 1942 a Liverpool, il genio dei Beatles sta festeggiando in tour negli Stati Uniti con “Got Back”, la sua nuova serie di concerti. È il grande ritorno dal vivo del musicista dopo la pandemia, mentre tutto il mondo della musica lo celebra.

Il compleanno del fondatore dei Beatles

Il musicista, uno dei più influenti dagli anni ’60 ad oggi, è noto sia come artista solista di grande successo che come membro dei leggendari Beatles, oltre ad essere fondatore della band Wings. Con la band di Liverpool ha scritto e pubblicato classici intramontabili come Yesterday, Let It Be, Hey Jude e Penny Lane, solo per citarne alcune.

Ringo Starr, storico batterista dei Beatles, ha voluto omaggiare McCartney con un messaggio pubblicato su Twitter. Anche gli account social dei defunti John Lennon e George Harrison hanno pubblicato un messaggio di auguri per festeggiare il compleanno del musicista e cantante.

Gli auguri del figlio di John Lennon

Seán Ono Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono , ha condiviso sui social una versione acustica di “Here, There And Everywhere” in omaggio al cantautore britannico.

“Un uccellino mi ha detto che questo era uno dei tuoi brani preferiti dei Beatles”, ha scritto Ono Lennon nella didascalia del video. “Quindi buon compleanno! Grazie per tutta la bella musica. Hai il mio amore e il rispetto immortale e del mondo intero”.

I musicisti di tutto il mondo celebrano il “Macca”

Mick Hucknall dei Simply Red ha definito Paul McCartney “il più grande cantautore britannico vivente” mentre Ronnie Wood dei Rolling Stones ha augurato all’amico “un felicissimo 80esimo compleanno”.

Messaggi di auguri sono arrivati anche dalla cantautrice Carole King, dal fondatore dei Beach Boys, Brian Wilson, dal batterista Mike Portnoy, oltre che da un’infinita schiera di fan.

L’ultimo album dell’artista – McCartney III – è stato pubblicato il 18 dicembre 2020: come in molti altri lavori discografici precedenti, l’ex Beatles ha scritto e prodotto tutte le canzoni e ha suonato tutti gli strumenti. L’artista è atteso anche in Italia dopo che, nel 2020, sono stati cancellati i concerti del suo tour fra le polemiche. “È uno scandalo che in Italia non vengano ridati i soldi dei miei concerti annullati” ha affermato due anni fa. Ora si attendono le date del tour europeo.