Mick Jagger positivo al Covid: i Rolling Stones sospendono il tour, a rischio il concerto di Milano a San Siro

Paura per la sua salute, ma anche per l’eventualità che il concerto possa saltare. I fan italiani di Mick Jagger hanno appreso con ansia la notizia della positività al Covid del cantante dei Rolling Stones, che a fine luglio compirà 79 anni. La band inglese ha appena cancellato una tappa del SIXTY tour, in corso in Europa. Niente concerto ad Amsterdam, il 21 giugno è a rischio quella in programma a Milano, nella cornice di San Siro. Come sta il cantante.

Come sta Mick Jagger

Mick Jagger ha scoperto di essere positivo al Covid una volta arrivato ad Amsterdam.

I Rolling Stones hanno quindi sospeso il tour: stando alla nota pubblicata dalla band sui social, comunque, non sembrano esserci particolari allarmi per il frontman, che a fine luglio compirà 79 anni.

Fonte foto: ANSA Mick Jagger durante un concerto dei Rolling Stones a Madrid, il 1° giugno 2022

La nota dei Rolling Stones

“I Rolling Stones – si legge nella nota – sono profondamente dispiaciuti per il rinvio di questa sera, ma la sicurezza del pubblico, dei musicisti e delle maestranze deve essere una priorità. Lo show sarà riprogrammato in una data successiva, i biglietti saranno validi per quella data, state sintonizzati per i dettagli”.

Le prossime date: a rischio San Siro

I fan italiani sono in attesa di ulteriori notizie. La prossima data degli Stones sarà a Berna, venerdì 17 giugno, poi toccherà all’unica data nel nostro Paese, nella cornice di San Siro, a Milano.

C’è grande attesa per vedere la band dal vivo, visto che il SIXTY tour è la prima tournée degli Stones dopo le restrizioni della pandemia e dopo la morte l’anno scorso del loro storico batterista, Charlie Watts.

Sul palco, oltre a Mick Jagger, anche Keith Richards, Ronnie Wood e il batterista afroamericano Steve Jordan, in sostituzione di Watts.

Al momento non sono arrivate indicazioni sulle date future, dopo quella di Amsterdam appena rinviata.