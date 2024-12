Perché Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio non va in onda giovedì 19 dicembre: quando torna su Rete 4

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Giovedì 19 dicembre la puntata della trasmissione Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, non andrà in onda. Nessuna censura, nessuna relazione con i siti down di Mediaset, nessun impedimento del giornalista padrone di casa: semplice pausa natalizia. Il programma infatti tornerà il 9 gennaio, dopo le Feste.

Lo stesso Del Debbio lo aveva annunciato in occasione dell’ultima puntata, andata in onda giovedì 12 dicembre, quando tra l’altro era stato diffuso il video inedito dell’inseguimento dei carabinieri in occasione dell’incidente costato la vita a Ramy Elgaml.

Del Debbio aveva salutato il pubblico in questo modo: “Grazie a tutti di averci seguito. Come Dritto e Rovescio ci fermiamo per le festività natalizie”.

Proprio in quell’ultima puntata, Dritto e Rovescio aveva sfiorato il podio in termini di ascolti tv e dati Auditel, piazzandosi al 4° posto con oltre 1,2 milioni di telespettatori.

Al posto di Del Debbio, Mediaset non manderà in onda nessun film: ha scelto di puntare comunque su un altro talk show, ossia Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi che durante le feste rimpiazzerà anche È sempre Cartabianca.

Tra i temi della puntata del 19 dicembre ci sarà il nuovo Codice della strada in vigore dallo scorso 14 dicembre, così come un focus sui prezzi delle case e un lungo approfondimento sul caso Ottavia Piana, la speleologa rimasta intrappolata per giorni in una grotta.