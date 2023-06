Naomi Campbell di nuovo madre a 53 anni: è il secondo figlio, l'annuncio su Instagram dell'ex modella

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un figlio a 53 anni

C’è sempre tempo per allargare la famiglia: musica e parole di Naomi Campbell. L’ex supermodella, ora 53enne, ha comunicato la lieta notizia sul popolare social network Instagram, con un’immagine molto delicata.

La foto mostra le braccia della Campbell, mentre tiene tra sé il neonato vestito di bianco, mentre una manina di una bambina più grande si stringe affettuosamente a quella della mamma.

Fonte foto: Instagram La foto pubblicata su Instagram da Naomi Campbell per annunciare il lieto evento

Il commento di Naomi Campbell

Con un commento pieno di amore, la Campbell ha dedicato dolci parole al suo piccolo. “Tesoro mio, sappi che sei custodito oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo”. Questo messaggio sincero è stato condiviso su un profilo che, al momento, viene seguito da più di 15 milioni di persone.

Già nel 2021, la Campbell aveva dato alla luce una bambina, quando aveva raggiunto l’età di 50 anni. La privacy dei suoi bambini è una priorità per lei, motivo per cui non ha ancora rivelato i nomi dei propri figli né pubblicato fotografie in cui si possano vedere i loro volti.

Ipotesi di maternità surrogata

Nonostante non abbia mai confermato di essere stata lei stessa a portare in grembo la prima bambina, la modella ha sempre affermato con orgoglio che la piccola era sua figlia.

I rumors, a questo proposito, avevano parlato infatti dell’ipotesi che l’ex super modella possa aver fatto ricorso a una madre surrogata per avere la sua primogenita. Un gossip che riguarda spesso le personalità dello spettacolo con un’età più adulta, come accaduto ad esempio a Paris Hilton.

Il messaggio alle madri

In un’intervista del 2022, durante la quale ha posato con la sua amata figlia in copertina per una nota rivista, Naomi ha voluto incoraggiare tutte le donne a non escludere la possibilità di diventare madri, anche se avessero superato l’età convenzionalmente considerata ideale.

La bellissima modella ha dichiarato di aver sempre saputo che un giorno sarebbe diventata madre, ma l’esperienza si è rivelata un regalo di gioia senza precedenti. “Dico a tutte loro: fatelo! Non esitate!”, ha dichiarato con entusiasmo in quell’occasione, come riportato da Vogue. Consapevole della propria fortuna, Naomi Campbell ha inoltre affermato: “È la cosa migliore che abbia mai fatto”.

Il gossip sui papà “anziani” vip

Le notizie che riguardano i personaggi pubblici e del mondo dello spettacolo sono sempre seguite con grande interesse, in particolar modo quando riguardano la sfera privata ed eventi come la nascita di un bambino.

Negli ultimi tempi, il gossip è impazzito per l’annuncio che Robert De Niro è diventato papà a 79 anni, a breve distanza dalla medesima notizia riguardante Al Pacino, anche lui diventato padre in tarda età.