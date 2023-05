Robert De Niro diventa papà per la settima volta a 79 anni: la notizia a sorpresa e l'identità della compagna

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Robert De Niro è diventato papà a 79 anni. L’attore lo ha rivelato a sorpresa in un’intervista, e pur non avendo riferito l’identità della compagna è già partito il totonomi. Va detto, infatti, che il volto di ‘Taxi Driver’ e la sua dolce metà non sono ancora usciti allo scoperto.

Robert De Niro papà a 79 anni, la rivelazione

Robert De Niro martedì 9 maggio ha rilasciato un’intervista a ‘Et Canada’ di Brittnee Blair.

La conduttrice ad un certo punto gli ho chiesto come fosse la vita di un padre di sei figli.

Fonte foto: IPA Robert De Niro è diventato papà a 79 anni per la settima volta

Robert De Niro ha risposto: “In realtà ne ho sette. Sono appena diventato padre di un bambino”. Il divo di Hollywood non ha aggiunto dettagli sulla compagna né sulla relazione, ma chi ha memoria si ricorderà di Tiffany Chen.

La madre del bambino

Come detto in apertura, la coppia non è mai uscita allo scoperto.

Nel marzo 2022, tuttavia, De Niro e Tiffany Chen sono stati avvistati e immortalati a Santa Monica e nello stesso anno sono stati individuati in Spagna. Nel primo caso, Tiffany mostrava un pancione.

Da parte dei canali ufficiali dell’attore e della sua compagna, campionessa di tai chi, non sono ancora arrivate dichiarazioni.

Prima di Tiffany Chen, l’ultima relazione di Robert De Niro è stato il matrimonio con Grace Hightower, giunto alla conclusione nel 2018 dopo 21 anni.

Gli altri figli di Robert De Niro

La prima figlia di Robert De Niro è Drena, adottata nel 1976 nonché nata dalla prima moglie Diahnne Abbott. Nello stesso anno è nato Raphael.

Nel 1995 sono nati i gemelli Julian Henry e Aaron Kendrik dalla relazione con la fidanzata Toukie Smith.

Dal matrimonio con l’ex moglie Grace Hightower è nato il figlio Elliott e, nel 2011, da madre surrogata è nata Grace.

Per il momento il divo di Hollywood non ha ancora rivelato il nome del bambino, né è dato conoscere la precisa data di nascita. Stando alle parole di Robert De Niro, tuttavia, potrebbe essere nato in giorni abbastanza recenti.

Robert De Niro e Tiffany Chen hanno lavorato insieme nel film ‘The Intern’ uscito nel 2015.