Paris Hilton mamma per la prima volta a 41 anni: bimbo nato da madre surrogata? L'annuncio della nascita

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Paris Hilton, la ricca ereditiera del mondo dei grandi hotel, è diventata mamma per la prima volta a 41 anni. Ad annunciare la nascita del primogenito è stata la stessa modella e imprenditrice americana che sui social ha pubblicato la foto di una mano che tiene stretta quella più piccola di un neonato. Ma sulla maternità della Hilton si sono subito rincorsi diversi rumor.

Hilton mamma per la prima volta

“Non ci sono parole per esprimere quanto sei già amato” le parole con le quali Paris Hilton ha annunciato l’arrivo di un bebè. Si tratta di un maschietto, il cui nome non è ancora stato reso noto, come si evince dall’emoji a forma di cuore blu sul post lasciato su Instagram.

Per Hilton, 41 anni, si tratta del primogenito. Col marito Carter Raum aveva provato più e più volte ad avere un figlio, ma il processo per la fecondazione in vitro era stato interrotto dalla pandemia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Hilton (@parishilton)

“È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori” aveva raccontato di recente a People, spiegando che insieme a Raum avevano deciso di mettere su una famiglia numerosa.

Hilton, figlio dalla madre surrogata?

Pochi istanti dopo la pubblicazione del post social di Paris Hilton, il sito americano ET ha annunciato che il bambino è nato da una madre surrogata.

Il sito web ha infatti pubblicato una notizia commentando l’annuncio dell’arrivo del baby Hilton: “Paris Hilton e Carter Reum hanno dato il benvenuto a un bambino tramite madre surrogata. Paris è incredibilmente felice e ha sempre sognato di diventare mamma. I suoi amici e la sua famiglia sono entusiasti per lei e sanno che sarà la mamma migliore“.

Surrogazione maternità, come funziona

Ma cos’è una madre surrogata? Si tratta di colei che porta avanti una gravidanza per conto di altri, ovvero di una donna che presa il proprio grembo per portare a termine una gravidanza per conto di persone che per un motivo o per un altro non possono avere figli.

La pratica della surrogazione della maternità, che può avvenire in modalità tradizionale o gestazionale, è attualmente vietata in Italia, così come in Francia, Germania, Croazia, Cipro, Malta, Romania, Spagna, Slovenia e Slovacchia per citare i Paesi europei più vicini a noi.

Diversa, invece, è la politica in tanti altri Paesi, come Regno Unito, nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti (ma non in tutti gli Stati che ne fanno parte), in Grecia, in Portogallo, in Albania, in Georgia, in Ucraina e in Russia dove la maternità surrogata è consentita.