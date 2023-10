Muore a 58 anni nello schianto tra la sua moto e un'auto a Lavenone vicino Brescia: da ricostruire la dinamica

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Dramma in provincia di Brescia dove un uomo di 58 anni è morto nella mattinata di domenica 22 ottobre a causa di un terribile incidente che ha visto coinvolti due mezzi: la moto su cui viaggiava la vittima e un’auto. Al momento non sono ancora chiare le cause del sinistro. Sembra che il motociclista sia morto sul colpo, mentre il conducente dell’auto avrebbe riportato solo qualche ferita medicata dai soccorritori intervenuti dopo l’incidente.

L’incidente sulla strada provinciale Caffaro

Erano quasi le 10 di domenica 22 ottobre quando si è verificato il sinistro mortale in cui ha perso la vita un motociclista di 58 anni.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 237 Caffaro, nelle vicinanze di una galleria e a ridosso di Lavenone: un piccolissimo comune in provincia di Brescia.

Stando alle prime informazioni disponibili, alla base dell’incidente ci sarebbe uno schianto tra la moto guidata dalla vittima e un’auto. Entrambe stavano viaggiando lungo la provinciale 237.

Ferito il conducente 30enne

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Brescia Oggi‘, alla guida dell’auto c’era un uomo di 30 anni. Il conducente avrebbe riportato delle ferite dopo l’impatto.

Il 30enne, infatti, è stato medicato dagli operatori del 118 che hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Non ci sarebbe stato nulla da fare, invece, per il 58enne che avrebbe perso la vita sul colpo: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono anche arrivati gli agenti della polizia stradale di Salò e la polizia locale di Valle Sabbia per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro mortale.

