Auto si ribalta e finisce in un cortile a Vicchio del Mugello: un morto e un ferito trasportato in elisoccorso

Nella mattina un tragico incidente si è verificato a Vicchio del Mugello, un comune di 8mila abitanti nei pressi di Firenze. Un’auto si è ribaltata ed è finita nel giardino di un’abitazione. Giunti sul posto i paramedici non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo anziano alla guida. La persona seduta nel posto del passeggero, una donna di 80 anni, invece è sopravvissuta ed è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale più vicino.

I fatti

Intorno alle 10:40 di questa mattina, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sono stati chiamati per intervenire in un incidente. Alla chiamata si è appreso che un’auto aveva perso il controllo ed era uscita fuori strada.

Nella caduta la vettura si è ribaltata ed è finita in un giardino privato, un’abitazione di via di Campestri del comune di Vicchio del Mugello, vicino Firenze, in Toscana.

Le dinamiche

Difficile al momento riportare le dinamiche dell’incidente. Secondo una primissima ricostruzione, fatta sulla base di quanto visibile al momento dell’arrivo dei soccorsi, le forze dell’ordine hanno potuto constatare che l’auto si è ribaltata in seguito alla perdita di controllo.

Da quanto analizzato infatti l’auto è uscita fuori dal percorso stradale ed è finita nel giardino di un’abitazione sottostante la strada stessa, ma non risultano coinvolti altri veicoli.

I soccorsi

Drammatiche le condizioni al momento dell’arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato sull’auto per estrarre i due corpi rimasti bloccati all’interno. Fortunatamente non ci sono altre persone coinvolte, come per esempio i proprietari dell’abitazione dove l’auto è caduta. Nel bilancio dell’incidente c’è un morto e un ferito, si tratta rispettivamente del guidatore, un anziano di 90 anni che ha perso la vita sul colpo e sua moglie, di 80 anni, che è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Careggi.

Al momento non si conoscono le condizioni dell’anziana donna, ricoverata in prognosi riservata.