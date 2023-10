22enne morto in incidente sulla Lecce-Maglie: compagna incinta è grave ma partorisce, come sta il neonato

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Tragico incidente sulla Lecce-Maglie, dove un’auto con a bordo due giovani si è ribaltata. Il ragazzo, 22 anni, è morto nell’incidente, mentre la giovane è stata portata d’urgenza in ospedale. Codice rosso per lei, in stato di gravidanza. La donna è stata fatta partorire, come sta il neonato. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Al momento è confermato che i giovani, rispettivamente di Ortelle e Galatina, viaggiavano sulla loro Citroën nera quando l’auto ha perso il controllo, sbandato e infine colpito il guardrail.

I fatti

Poco prima delle 9:00 del mattino si è verificato un drammatico incidente nel Salento. Sulla Lecce-Maglie, all’altezza dell’uscita Galugnano/Cavallino, una Citroën nera (in altri giornali locali è riportata una Fiat Punto grigia) si è ribaltata.

Non sembrano coinvolte altre auto. Nell’incidente ha perso la vita un giovane di 22 anni (le prime lettere del nome sono state divulgate, ovvero M.S.). L’altra persona coinvolta, la giovane compagna della vittima, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Le dinamiche

Al momento le indagini si stanno concentrando sulle dinamiche dell’incidente. Sembra però che non sia coinvolta una seconda vettura. L’auto della coppia si sarebbe quindi ribaltata in circostanze autonome, come una velocità sostenuta o la perdita di controllo per cause terze da verificare.

Le forze dell’ordine sono a lavoro, mentre da tempo la percorribilità della strada è stata ristabilita.

I soccorsi

L’attenzione ora è rivolta alle condizioni della giovane trasportata in ospedale. Fin dai primi istanti dell’incidente, i testimoni prima e i soccorritori dopo hanno avuto subito chiare le tragiche condizioni di entrambi i giovani. Il 22enne purtroppo ha perso la vita, mentre la compagna è stata ricoverata in codice rosso.

Come sta il neonato

Preoccupava lo stato di gravidanza della giovane, tra il settimo e l’ottavo mese.

La ragazza ha partorito, dando alla luce un neonato di 3 chili e 150 grammi: secondo quanto riferito dall’Ansa sarebbe in buone condizioni.

La madre invece, dopo essere stata sottoposta a una tac, è stata trasferita nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.