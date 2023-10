Autista del camion morto dopo lo scontro con un cervo a Belluno: animale finito nella cabina dopo l'incidente

Dramma in provincia di Belluno, dove un camion si è rovesciato dopo aver investito un cervo, andando fuoristrada. L’incidente è avvenuto a Marziai, nel comune di Quero Vas. Morti l’autista del camion e l’animale.

Il tir si è rovesciato andando fuoristrada dopo aver investito un cervo, finito nella cabina di guida: sono deceduti l’autista e l’animale, riporta l’Ansa.

L’incidente è avvenuto mercoledì 18 ottobre a Marziai, lungo la provinciale 1, nel comune di Quero Vas.

Incidente mortale tra una Volkswagen Sharan e un camion Iveco Trakker sulla ex Statale 460. Un automobilista ha perso la vita nello scontro frontale

Nel sinistro è rimasta coinvolta parzialmente anche un’auto: illeso l’autista.

I vigili del fuoco arrivati da Feltre e Belluno con l’autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto i carabinieri per i rilievi del tragico incidente che ha provocato la morte dell’autista.

Nell’ incidente, il camion è sbandato a destra, finendo per ribaltarsi.

Fonte foto: Tuttociottà.it Il tragico incidente a Quero Vas, in provincia di Belluno

Come riporta il Corriere del Veneto, l’autista, Manuel Favaro, 35 anni, nato a Treviso, viveva a Salzano, nel Veneziano: dipendente della Vecchiato Trasporti di Preganziol è morto sul colpo.

Nel tragico di sinistra avvenuto nel Comune di Quero Vas, in provincia di Belluno, la cabina di guida del camion è stata devastata dal cervo che ha sfondato il vetro del tir. L’incidente è avvenuto alle 7 del mattino di mercoledì 18 ottobre.

Nel 2022 un incidente simile

Non è la prima volta che un incidente simile viene registrato in provincia di Belluno. Il 24 ottobre 2022, infatti, un incidente stradale è costato la vita a un 22enne in provincia di Belluno.

L’auto guidata da Alessandro Tabaku avrebbe sbandato per evitare un cervo sbucato improvvisamente sulla strada. L’incidente è avvenuto all’alba di lunedì 24 ottobre lungo la SR203 Agordina, in località La Stanga nel comune di Sedico, provincia di Belluno.

L’Opel Corsa guidata dal giovane è finita contro il muro di cinta di una casa dopo aver sbandato in modo rapido verso sinistra mentre percorreva un rettilineo.

Da qui l’ipotesi del cambio di direzione improvviso per evitare un animale, sospetto confermato anche da alcuni automobilisti che in quel momento stavano percorrendo lo stesso tratto di strada e hanno chiamato i soccorsi.