Investito da un'auto in zona Navigli a Milano mentre attraversa: gravissimo 26enne, al volante un 22enne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un ragazzo di 26 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 nella città meneghina. Il 26enne, secondo quanto emerge, sarebbe stato travolto da un’auto in zona Navigli mentre stava attraversando la strada.

Investito in zona Navigli

Il brutto incidente stradale si è verificato in via Chiesa Rossa, all’altezza del civico 81, in una zona di locali lungo il Naviglio Pavese a Milano. Il giovane di 26enne, secondo quanto appurato, sarebbe stato investito mentre stava attraversando.

Non è ancora chiara la dinamica, né se il giovane fosse sulle strisce, fatto sta che poco dopo le 2.45 una Dacia Sandero lo ha investito ad alta velocità.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il ragazzo è stato sbalzato per 18 metri e l’impatto con l’asfalto è stato molto violento. Sin da subito si è capita la gravità della situazione.

Ricoverato in gravissime condizioni

A prestare soccorso al 26enne è stato sin da subito lo stesso conducente dell’auto che secondo quanto emerso, stava viaggiando dal centro verso la periferia.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica in codice rosso. Il 26enne è stato intubato e trasferito in codice rosso al Niguarda. Avrebbe riportato vari traumi, soprattutto al bacino e agli arti inferiori.

Alla guida un 22enne

Come detto, al volante della Dacia Sandero che ha investito il 26enne in via Chiesa Rossa a Milano c’era un giovanissimo. Si tratta di un 22enne che ha subito prestato soccorso al ragazzo chiamando il 118.

Il conducente della Dacia ha detto di non aver visto il pedone che al momento dell’impatto era già a metà carreggiata.

Qualche elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso gli istanti precedenti l’incidente o, addirittura, il momento dell’impatto tra l’auto e il 26enne che stava attraversando.