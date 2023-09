Muore a 33 anni Enrico Bedana dopo 4 giorni in ospedale a Padova: travolto da due tir mentre andava a lavoro

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Non ce l’ha fatta Enrico Bedana, il 33enne vittima dell’incidente stradale a causa del quale è stato ricoverato per giorni in rianimazione presso l’ospedale di Padova. La vittima si trovava a bordo della sua auto per andare a lavoro quando nei pressi del Comune di Stanghella, sulla strada statale 16, è rimasto coinvolto in un terribile incidente. Dopo quattro giorni in ospedale, il 33enne è morto.

L’auto della vittima travolta due volte sulla statale

L’incidente si è verificato lunedì 18 settembre, sulla statale 16 ‘Adriatica’: la strada che il 33enne percorreva per andare a lavoro.

Lì, all’altezza del Comune di Stanghella (in provincia di Padova), Enrico Bedana è rimasto coinvolto in un sinistro molto violento.

Fonte foto: Tuttocittà.it Stanghella, in provincia di Padova, dove è avvenuto il doppio incidente

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane si era appena fermato sulla carreggiata per entrare nella sua azienda.

A quel punto la sua auto, una Volkswagen Polo, sarebbe prima stata tamponata da un tir e poi ulteriormente travolta da un secondo mezzo.

Le condizioni critiche e il ricovero in ospedale

Dopo il primo impatto con il tir, l’auto su cui viaggiava il 33enne sarebbe stata catapultata in avanti. Poi la vettura è stata ulteriormente colpita da un altro camion che viaggiava nel senso di marcia opposto.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre il 33enne dalle lamiere della sua auto.

Le condizioni di Enrico Bedana sono subito apparse critiche. Il giovane è stato immediatamente ricoverato in rianimazione presso l’ospedale di Padova dove è morto, dopo 4 giorni di agonia, nella serata del 22 settembre.

Non sono bastate le operazioni a cui il 33enne è stato sottoposto, né le cure ricevute dai medici per salvargli la vita.

Il cordoglio della comunità: “Solesino piange”

A Solesino, il Comune in provincia di Padova dove viveva la vittima, è il momento del dolore per la tragedia che ha sconvolto la comunità.

“Solesino tutta piange!”, ha scritto su Facebook il sindaco Elvy Bentani. “Apprendo con immane dolore della morte del nostro concittadino Enrico, un’altra giovane vittima spezzata in un attimo, in un terribile incidente stradale”, ha proseguito il primo cittadino aggiungendo: “Mi stringo con profondo cordoglio attorno alla famiglia. Possa il tempo lenire il loro dolore“.

Nella giornata di oggi, un altro decesso si registra sulle strade italiane. In Sardegna un ciclista di 38 anni è morto dopo essere stato travolto da un fuoristrada.