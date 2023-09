Ciclista di 38 anni muore in Sardegna travolto da un fuoristrada: l'incidente sulla provinciale ad Arbus

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Tragedia sulle strade della Sardegna dove nella mattinata di sabato 23 settembre un ciclista di 38 anni ha perso la vita a causa di un incidente. L’uomo a bordo della sua bici sarebbe stato travolto da un fuoristrada mentre pedalava lungo la strada provinciale 65, a ridosso del Comune di Arbus. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 38enne. I militari dell’Arma dei carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro mortale.

Il tragico incidente si è consumato a metà mattinata di sabato 23 settembre. Stando a quanto emerso, un ciclista di 38 anni stava percorrendo la strada provinciale 65 quando è stato travolto da un fuoristrada.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 18, a Sant’Antonio di Santadi, una frazione del Comune di Arbus che si trova nella provincia del Sud Sardegna.

Arbus, il Comune della provincia del Sud Sardegna, dove è avvenuto l'incidente mortale

Sarebbero ancora da accertare le cause esatte dell’incidente mortale. Il ciclista sarebbe stato investito da un fuoristrada, una Mitsubishi Pajero, che percorreva la provinciale.

Inutili i soccorsi per il ciclista di 38 anni

Subito dopo l’impatto, l’autista della Mitsubishi si sarebbe fermato e sarebbe intervenuto per soccorrere il 38enne riverso sull’asfalto.

L’uomo, quindi, avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi che hanno raggiunto il luogo del sinistro con un’ambulanza del 118.

Il tentativo di salvare la vita del ciclista, tuttavia, si sarebbe rivelato vano. I soccorritori, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente

Come già evidenziato, non sono ancora chiare le cause dell’incidente che è costato la vita al 38enne. L’impatto, in ogni caso, deve essere stato particolarmente violento visto che l’uomo sarebbe morto subito dopo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Villacidro per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.

Pochi giorni prima, a Senigallia, un bambino di 11 anni ha perso la vita investito da un’auto mentre era in bici. Prima ancora, un ciclista di 67 anni è morto a Montebelluna, in provincia di Rovigo, dopo essere stato travolto da un suv lungo la via Feltrina.

A fine agosto, invece, in provincia di Pavia un altro ciclista è morto sul colpo dopo il violento impatto con un’auto che procedeva nella sua stessa direzione.