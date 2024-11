37enne di Barletta ricoverato da 8 mesi dopo essersi fatto operare ai denti in Albania: parla il gemello

Simone, 37enne di Barletta, lo scorso 13 marzo si è recato in Albania, a Tirana, e si è sottoposto a cure dentali a un prezzo economico rispetto ai preventivi che circolano in Italia. Dopo gli interventi subiti, ha accusato una serie di complicanze e, secondo quanto raccontato dal suo fratello gemello Marco al Corriere del Mezzogiorno, è ricoverato da otto mesi.

Barletta, 37enne va in Albania per curarsi i denti: da 8 mesi è in ospedale

Simone, di professione un web designer, lo scorso 13 marzo è andato a Tirana per farsi istallare una protesi a entrambe le arcate per rimediare ad alcuni denti mancanti. Poco dopo l’intervento si è sentito male e successivamente è stato colto da quattro arresti cardiaci.

Prima è stato ricoverato in rianimazione a Tirana, poi è stato trasferito al Policlinico di Bari e infine nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove si trova tuttora.

Il fratello Marco: “Dovrà sottoporsi a un nuovo intervento”

Il fratello gemello Marco ha spiegato che Simone sarà sottoposto “ad un nuovo intervento chirurgico questa volta per risolvere una stenosi tracheale che gli toglie il respiro, causata probabilmente dalla prolungata intubazione”. “È un’odissea senza fine”, ha chiosato.

Simone, oltreché per i prezzi economici, si era convinto ad andare a Tirana in quanto già sua madre, due anni fa, si era recata in Albania per sistemare i denti.

“Nostra madre – ha spiegato Marco al Corriere – c’era stata due anni prima ed era andato tutto abbastanza bene. Per l’inserimento dei due protesi dentali aveva risparmiato oltre il 50 per cento di quello che avrebbe speso in Italia. In Albania c’è un risparmio di costi, ma anche di tempo visto che il tutto avviene in un paio di giorni. E, così, anche Simone aveva deciso di fare lo stesso. Io non ero d’accordo, ma loro ci sono, comunque, andati”.

Come sta oggi Simone

Dopo le cure ai denti sono subentrate una serie di gravi complicazioni. Oggi come sta Simone? “È allettato e defedato, ma vigile – ha riferito Marco -. È però a rischio soffocamento per via di questa stenosi tracheale che non gli consente di bere, mangiare e respirare bene. Per questo sarà sottoposto a breve a un altro intervento”.

La vicenda ha ovviamente sconquassato la serenità dell’intera famiglia. I genitori di Simone si sono trasferiti a San Giovanni Rotondo per prendersi cura del figlio quotidianamente.

Dopo quello che è accaduto, sono state avviate azioni legali? “Sì, ma abbiamo molti problemi legati al fatto che si tratta di un Paese che non fa parte dell’Unione Europea e alle difficoltà nel reperire i documenti dell’intervento”.